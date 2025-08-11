¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 dan comienzo este martes 12 de agosto con un partido entre dos equipos históricos del continente. Peñarol vs. Racing Club se ven las caras por el partido de ida desde el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo con el objetivo de conseguir una victoria que los acerque a la clasificación a la próxima instancia. Entérate de los horarios y canales dónde ver el cotejo.

¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing?

El 'Carbonero' recibe a la 'Academia' en un encuentro de pronóstico reservado, el cual de acuerdo al fixture publicado por la Conmebol, está programado para comenzar a las 21:30 horas de Uruguay y Argentina (19:30 de Perú). A continución, te damos a conocer los horarios del duelo en los demás países de Latinoamérica.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Peñarol vs. Racing EN VIVO?

La contienda futbolística entre Peñarol vs. Racing, el cual es de los más esperados por los hinchas sudamericanos, será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports en Argentina y ESPN 2 en Uruguay y Perú, así como vía streaming por Disney Plus. Revisa los canales que pasarán las incidencias del compromiso en el resto del continente.

Argentina: Fox Sports, Disney Plus

Bolivia: ESPN 2, Disney Plus

Brasil: Paramount +

Chile: Disney Plus

Colombia: ESPN 2, Disney Plus

Ecuador: ESPN 2, Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, Vix, beIN Sports

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN 2, Disney Plus

Perú: ESPN 2, Disney Plus

Uruguay: ESPN 2, Disney Plus

Venezuela: ESPN 2, Disney Plus

¿Cómo llega Peñarol?

Peñarol se ha instalado por segundo año consecutivo entre los 16 mejores equipos del continente y este 2025 quiere repetir lo hecho en la edición anterior, en la que se quedó en semifinales. El 'Carbonero' quedó segundo del grupo H con 11 puntos, pero con peor diferencia de gol que Vélez Sarsfield, por lo que comenzará la serie en condición de local.

El cuadro dirigido por Diego Aguirre está en su mejor momento de la temporada ya que consiguió el título del Torneo Intermedio y es líder del Clausura con 6 puntos. Este fin de semana demostró su superioridad en el clásico charrúa y goleó 3-0 a Nacional, por lo que llegará muy motivado a enfrentar al conjunto argentino.

Peñarol viene de golear a Nacional en el clásico uruguayo y aspira a hacer lo propio con Racing. Foto: Peñarol

¿Cómo llega Racing?

Racing Club presenta dos realidades distintas este 2025. Mientras a nivel internacional continúa destacando y siendo un firme candidato a ganar la Libertadores, en el torneo local es muy irregular en cuestión de resultados. La 'Academia' terminó como el tercer mejor primero de toda la competición continental al sumar 13 puntos en el grupo E, lo que le da el derecho a cerrar la serie en casa.

La actualidad tras la para de la 'Gloria Eterna' no ha sido del todo buena para los comandados por el DT Gustavo Costas, quienes fueron eliminados en octavos de final del Apertura y el Clausura lo han arrancado mal, porque solo han sumado cuatro puntos de 12 posibles y vienen de igualar con Boca Juniors de visita.

Racing buscará lavarse la cara de su irregular momento y vencer a Peñarol en Uruguay. Foto: Racing Club