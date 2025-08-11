Atlético Nacional vs Sao Paulo EN VIVO: hora y canal por octavos de final de Copa Libertadores

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín se ven cara a cara Atlético Nacional y Sao Paulo, este martes 12 de agosto por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. El inicio del partido está programado para que empiece a partir de las 19:30 hora de Colombia y Perú, 21:30 de Brasil. La transmisión lo puedes seguir mediante el canal ESPN2 y por la app Disney+.

Los verdolagas clasificaron a octavos de final de la Copa como segundo del duro Grupo F, por encima del brasileño Bahia y el uruguayo Nacional. Para el duelo contra Sao Paulo, llegan con una baja crucial, pues Kevin Viveros, autor de cuatro goles en cinco partidos de la ronda pasada, fue transferido al Athletico Paranaense en junio.

Sumado a ello, según la prensa colombiana, el técnico Javier Gandolfi está en evaluación un una hipotética eliminación de la Copa Libertadores podría ser despedido, debido a la relación tensa y desgastada con la hinchada de Atlético Nacional.

Por su parte, Sao Paulo atraviesa una situación totalmente distinto desde la llegada del técnico argentino Hernán Crespo. El gigante brasileño viene de cinco victorias consecutivas en el Brasileirao y llegan motivados para sacar un resultado positivo de Medellín para luego buscar el pase a cuartos en el Mineirao la próxima semana.

Sea Atlético Nacional o Sao Paulo, solo uno saldrá con vida de esta serie. El vencedor de esta llave se medirá en cuartos de final ante el campeón defensor, Botafogo o Liga de Quito, que se enfrentan el jueves en Rio de Janeiro por la ida.

¿Cuándo juega Atlético Nacional vs Sao Paulo y en qué estadio?

El martes 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, Atlético Nacional recibe a Sao Paulo por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La vuelta se disputará en el Morumbi la próxima semana.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Sao Paulo?

El partido de Atlético Nacional y Sao Paulo se disputará a partir de las 19:30 hora de Colombia y Perú, 21:30 hora de Brasil. Aquí el resto de horarios en el mundo:

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver partido Atlético Nacional vs Sao Paulo?

La transmisión del partido de ida entre Atlético Nacional y Sao Paulo se realizará a través de ESPN2. Además, puedes seguirlo en vivo online por internet mediante el Plan Premium de Disney+.

Atlético Nacional vs Sao Paulo: apuestas y pronóstico

APUESTAS ATLETICO NACIONAL X SAO PAULO BETSSON 2.22 2.98 3.55 BETANO 2.27 3.05 3.85 1XBET 2.25 3.16 3.56 BETSAFE 2.22 2.98 3.55 DORADOBET 2.20 3.10 3.66

Atlético Nacional vs Sao Paulo: alineaciones probables

Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido - Juan Zapata, Jorman Campuzano - Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento - Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Sao Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino - Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson. Enzo Díaz - Luciano, Ferreira. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).