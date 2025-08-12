- Hoy:
Real Madrid vs Tirol: a qué hora juega y dónde ver partido amistoso
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Real Madrid vs Tirol por su primer amistoso de pretemporada 2025-2026.
Todo listo para el partido de hoy entre Real Madrid vs Tirol por amistoso de pretemporada. Dicho encuentro será en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck de Austria, en el que el elenco dirigido por Xabi Alonso se presentará ante los aficionados en busca de mejoras tras su última actuación en el Mundial de Clubes.
¿Cuándo juega Real Madrid?
Este amistoso entre Real Madrid vs WSG Tirol se juega HOY, martes 12 de agosto, en tierras austriacas. Dicha sede es del club rival para los blancos, quien viene atravesando un buen momento en el inicio de la Bundesliga de Austria con dos victorias en sus dos primeros encuentros oficiales de la temporada.
¿A qué hora juega Real Madrid HOY?
El cotejo que protagonizarán Tirol y Real Madrid inicia a partir de las 12:00 hora peruana (19:00 horas de España 17:00 horas GMT). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 11:00 horas
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 horas
- Bolivia, Venezuela, Chile: 13:00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 14:00 horas
- España: 19:00 horas
- Estados Unidos (CT): 12:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs Tirol?
El partido de Real Madrid vs Tirol se verá por la señal en vivo de RPlay y Real Madrid TV. Eso sí, esta señal será únicamente para el territorio de España, pero podría verse en los aplicativos de quienes tengan una cuenta con estas plataformas. Asimismo, la transmisión va por el canal TVE1.Real Madrid enfrenta a Tirol por partido amistoso.
Canales de transmisión Real Madrid vs Tirol
- Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Sky+, SportyNet
- Francia: DAZN France
- España: RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV España, TVE La 1, Real Madrid TV
