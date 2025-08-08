¡Locura! Mamá de Kylian Mbappé llegó a Perú y futbolista ilusiona a hinchas: "Pronto"

Para sorpresa de muchos, la madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, se encuentra en el Perú para gestionar algunos asuntos del futbolista que actualmente milita en el Real Madrid. De inmediato, muchos hinchas del fútbol peruano se preguntaron si está relacionado con la Liga 1 o alguno de sus clubes principales, como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario.

Lamentablemente para los aficionados que alucinaron con tener al delantero francés en nuestro balompié, lo cierto es que el atacante únicamente se encuentra ayudando en Ancón mediante su fundación: Inspired by KM. Bajo esa premisa, su progenitora llegó a Lima con la finalidad de representar al campeón del mundo en esta obra benéfica.

Sin embargo, la madre de Kylian Mbappé no solo cumple la función de imagen, sino que ella misma gestiona una buena parte de los proyectos solidarios y empresariales del futbolista. Asimismo, el delantero del Real Madrid compartió historias mediante su cuenta oficial de Instagram en las que se observa el trabajo que viene realizándose en la localidad peruana.

Kylian Mbappé compartió historias de su fundación.

"Colegio pronto terminado", se lee en una de ellas, donde se observa cómo se está construyendo una escuela en Ancón y también una cancha de fútbol para promover el deporte. Sin duda alguna un gesto que es digno de loar a nivel mundial y de esta forma el jugador madridista sigue ayudando a quienes más lo necesitan alrededor del mundo, sobre todo porque planea seguir ayudando ciudades en Sudamérica.

El colegio que construye Kylian Mbappé.

¿Cuál es el valor de Kylian Mbappé?

Actualmente, el futbolista del Real Madrid tiene un valor de 180 millones de euros en el mercado de transferencias y es, junto a Jude Bellingham y Erling Haaland, el segundo jugador más caro de todo el planeta, solo por detrás de Lamine Yamal con 200 millones de euros. Sin embargo, este no es el precio más elevado de toda su carrera profesional debido a que en el 2019, cuando se encontraba jugando para el PSG, alcanzó los 200 millones.