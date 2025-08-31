0

Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY 1 de septiembre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 1 de septiembre
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 1 de septiembre | Composición Líbero


A puertas de vivir la fecha FIFA, hay ligas que decidieron no parar y para HOY lunes 1 de septiembre nos traerán emocionantes partidos. En Argentina, Gimnasia se medirá contra Atlético Tucumán y Platense enfrentará a Godoy Cruz. Por Colombia, Ind. Santa Fe tendrá un compromiso ante Once Caldas.





Partidos de hoy por la Liga 2

HoraPartidoCanal
13:00Pirata vs Cantolao

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
12:30Killas vs Defensores
15:00Flamengo vs Melgar

Partidos de hoy por la Liga Profesional

HorariosPartidosCanales
15:00Gimnasia Plata vs. Atlético TucumánTyC Sports, ESPN y Bet365
17:15Platense vs. Godoy CruzTyC Sports, TNT Sports Argentina y MAX Argentina

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:30Ind. Santa Fe vs. Once Caldas19:30

Partidos de hoy por la CAFA Nations Cup

HorariosPartidosCanales
7:00India vs. Irán
10:30Afganistán vs. Tayikistán

Partidos de hoy por Brasileirao Serie B

HorariosPartidosCanales
17:00Chapecoense vs. Vila Nova
19:30Ferroviaria vs. Cuiabá

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
20:00San Carlos vs. Pérez Zeledón

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Delfín vs. LibertadCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la FA cup

HoraPartidoCanal
13:45Abbet Hulton vs. Sutton Coldfield

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:00Cerro Largo vs. WabderersGOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
18:30Caracas vs. Yaracuyanos

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva






