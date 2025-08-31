- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre: programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY 1 de septiembre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.
A puertas de vivir la fecha FIFA, hay ligas que decidieron no parar y para HOY lunes 1 de septiembre nos traerán emocionantes partidos. En Argentina, Gimnasia se medirá contra Atlético Tucumán y Platense enfrentará a Godoy Cruz. Por Colombia, Ind. Santa Fe tendrá un compromiso ante Once Caldas.
Partidos de hoy por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Pirata vs Cantolao
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Killas vs Defensores
|15:00
|Flamengo vs Melgar
Partidos de hoy por la Liga Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Gimnasia Plata vs. Atlético Tucumán
|TyC Sports, ESPN y Bet365
|17:15
|Platense vs. Godoy Cruz
|TyC Sports, TNT Sports Argentina y MAX Argentina
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Ind. Santa Fe vs. Once Caldas
|19:30
Partidos de hoy por la CAFA Nations Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|India vs. Irán
|10:30
|Afganistán vs. Tayikistán
Partidos de hoy por Brasileirao Serie B
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Chapecoense vs. Vila Nova
|19:30
|Ferroviaria vs. Cuiabá
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|San Carlos vs. Pérez Zeledón
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Delfín vs. Libertad
|Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por la FA cup
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Abbet Hulton vs. Sutton Coldfield
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Cerro Largo vs. Wabderers
|GOLTV y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Caracas vs. Yaracuyanos
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00