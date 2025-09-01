Canal confirmado para ver Argentina vs Venezuela por partido de Eliminatorias Conmebol 2026

No falta mucho para el partido de Argentina vs Venezuela por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. Millones de hinchas están a la expectativa de este partido, ya que podría definir con anticipación a todos los clasificados a la Copa del Mundo. Dicho ello, te damos a conocer dónde ver estos 90 minutos y qué canales transmitirán exclusivamente este choque internacional.

¿Dónde ver Argentina vs Venezuela?

El partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias Conmebol 2026 se verá por la señal en vivo por GOLPERÚ, TyC Sports, Telefe y Venevisión. Cada uno de los canales son exclusivos por países, por lo que detallamos la sintonía para que aficionados no se pierdan ningún compromiso.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Venezuela

Revisa los canales oficiales que transmitirán el partido de Argentina vs Venezuela por Eliminatorias Conmebol 2026:

Argentina: TyC Sports Play, Telefé Argentina, TyC Sports Argentina

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: ViX, Amazon Prime Video

Perú: GOLPERÚ, Movistar TV App

Venezuela: Venevisión

Estados Unidos: FuboTV, Universo NOW, Peacock, Telemundo Deportes

Venezuela puede asegurar repechaje al Mundial 2026

La selección venezolana necesita de una victoria ante Argentina para poder asegurar el repechaje mundialista. Eso sí, debe aguardar una derrota de Bolivia y Perú para poder marcar diferencias en la tabla de posiciones y confirmar el séptimo lugar para pelear el cupo a la máxima cita deportiva de la FIFA.