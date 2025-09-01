Canal confirmado para ver Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Conmebol 2026

Momento de ver un partido de alto nivel como el Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. Ambas escuadras van en busca de la victoria en los 90 minutos, con el afán de lograr su clasificación a la Copa del Mundo. Dado la magnitud de este encuentro, te damos a conocer los canales oficiales para sintonizarlo en vivo y en directo.

¿Dónde ver Colombia vs Bolivia?

El cotejo entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026 se verá por la señal de Movistar Eventos, TiGO Sports, Gol Caracol, Caracol Play y RCN Televisión. Estos canales son exclusivos para este proceso clasificatorio, pero te detallamos las emisiones exclusivas por país.

Canales de transmisión para ver Colombia vs Bolivia

Estos son los canales de transmisión para ver el partido entre Colombia vs Bolivia por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026. Conoce al detalle la señal por cada país de nuestro continente:

Bolivia: TiGO Sports, Tuves

Colombia: Caracol Play, GOL Caracol, RCB Televisión, Deportes RCN

Ecuador: El Canal del Fútbol

Perú: Movistar Eventos (Canal 1 y 701 HD de Movistar TV)

Estados Unidos: Fanatiz USA

Bolivia sueña con su clasificación al Mundial 2026

Bolivia afrontará un partido clave de Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla. El cuadro de 'La Verde' es octavo en la tabla de posiciones y necesita de un triunfo para no perderle los pasos a Venezuela que es séptimo con un punto más (18).

La escuadra altiplánica tiene por delante a Colombia y luego Brasil, equipos sumamente complicados con el afán de clasificar al Mundial. Sin embargo, la ventaja de Bolivia es que cerrará en El Alto ante la 'Canarinha', por lo que puede soñar con un triunfo que lo ponga cerca de una Copa del Mundo.