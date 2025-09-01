- Hoy:
- Partidos de hoy
- Erick Noriega
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Canal confirmado para ver Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Conmebol 2026
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Colombia vs Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
Momento de ver un partido de alto nivel como el Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. Ambas escuadras van en busca de la victoria en los 90 minutos, con el afán de lograr su clasificación a la Copa del Mundo. Dado la magnitud de este encuentro, te damos a conocer los canales oficiales para sintonizarlo en vivo y en directo.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Argentina vs Venezuela por partido de Eliminatorias Conmebol 2026
¿Dónde ver Colombia vs Bolivia?
El cotejo entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026 se verá por la señal de Movistar Eventos, TiGO Sports, Gol Caracol, Caracol Play y RCN Televisión. Estos canales son exclusivos para este proceso clasificatorio, pero te detallamos las emisiones exclusivas por país.
Canales de transmisión para ver Colombia vs Bolivia
Estos son los canales de transmisión para ver el partido entre Colombia vs Bolivia por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026. Conoce al detalle la señal por cada país de nuestro continente:
- Bolivia: TiGO Sports, Tuves
- Colombia: Caracol Play, GOL Caracol, RCB Televisión, Deportes RCN
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- Perú: Movistar Eventos (Canal 1 y 701 HD de Movistar TV)
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Bolivia sueña con su clasificación al Mundial 2026
Bolivia afrontará un partido clave de Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla. El cuadro de 'La Verde' es octavo en la tabla de posiciones y necesita de un triunfo para no perderle los pasos a Venezuela que es séptimo con un punto más (18).
La escuadra altiplánica tiene por delante a Colombia y luego Brasil, equipos sumamente complicados con el afán de clasificar al Mundial. Sin embargo, la ventaja de Bolivia es que cerrará en El Alto ante la 'Canarinha', por lo que puede soñar con un triunfo que lo ponga cerca de una Copa del Mundo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00