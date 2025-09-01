FIFA dicta sentencia contra Colombia, Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias 2026

No falta mucho para conocer a las selecciones de Sudamérica que afrontarán la Copa del Mundo 2026. La única escuadra que logró su cupo a la dicha cita futbolística es Argentina, pero todo podría definirse en las próximas dos jornadas de Eliminatorias. En medio de ello, medios internacionales informaron que la FIFA dictó sentencia contra las escuadras de Colombia, Bolivia y Venezuela.

Como se conoce, los tres equipos en mención tienen altas probabilidades de ocupar el séptimo lugar para afrontar el repechaje, un puesto por el que también opta la selección peruana si es que los marcadores se alinean a su favor. Sin embargo, la FIFA ahora es noticia mundial por dictamen de cara a esta instancia de clasificación.

FIFA y su sentencia contra Colombia, Bolivia y Venezuela

Uno de los medios que reveló esta sentencia de la FIFA es "Red+" de Colombia, en el que informa la medida del ente de fútbol mundial contra estas tres selecciones que buscan ser protagonistas. Resulta, que ahora se ha decidido que aquella selección que quede en el séptimo lugar de la tabla Conmebol juegue el repechaje intercontinental en México, específicamente en marzo del 2026.

Este "torneo" será de eliminación directa y a partido único, por lo que no existe margen de error para las selecciones. Justamente, esta sentencia de la FIFA va directamente contra Colombia, Bolivia y Venezuela; escuadras que tranquilamente podrían ocupar ese séptimo lugar para afrontar el repechaje.

"Las selecciones participantes se concentrarán en una sola sede, lo que asegura un ambiente intenso y con gran presencia de aficionados de distintas partes del mundo. México, además de organizar, aportará uno de los equipos que buscarán quedarse con uno de los últimos boletos para la cita mundialista", informa "Red+".

Venezuela con altas chances de clasificar al repechaje

Venezuela es la actual selección que se ubica en el séptimo lugar de la tabla Conmebol de las Eliminatorias 2026. La 'Vinotinto' suma 18 unidades y prácticamente con una victoria asegurará, por primera vez en su historia, una clasificación a un repechaje y, con buenas probabilidades, de ir al Mundial en Norteamérica. Estos son los partidos que le resta a los venezolanos:

Argentina vs Venezuala - Jueves 4 de septiembre

Venezuela vs Colombia - Martes 9 de septiembre

Tabla de posiciones Eliminatorias Conmebol 2026

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026 a falta de dos jornadas: