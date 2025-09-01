0

FIFA dicta sentencia contra Colombia, Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias 2026

A dos jornadas de cerrar las Eliminatorias 2026, la FIFA anunció firme determinación que apunta contra Colombia, Bolivia y Venezuela; reveló prensa internacional.

Diego Medina
FIFA dicta sentencia que alerta a Colombia, Bolivia y Venezuela.
FIFA dicta sentencia que alerta a Colombia, Bolivia y Venezuela. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

No falta mucho para conocer a las selecciones de Sudamérica que afrontarán la Copa del Mundo 2026. La única escuadra que logró su cupo a la dicha cita futbolística es Argentina, pero todo podría definirse en las próximas dos jornadas de Eliminatorias. En medio de ello, medios internacionales informaron que la FIFA dictó sentencia contra las escuadras de Colombia, Bolivia y Venezuela.

Selección peruana no jugará amistoso con equipo clasificado al Mundial 2026.

PUEDES VER: Selección peruana rechazó inesperadamente jugar amistoso con equipo clasificado al Mundial 2026

Como se conoce, los tres equipos en mención tienen altas probabilidades de ocupar el séptimo lugar para afrontar el repechaje, un puesto por el que también opta la selección peruana si es que los marcadores se alinean a su favor. Sin embargo, la FIFA ahora es noticia mundial por dictamen de cara a esta instancia de clasificación.

FIFA y su sentencia contra Colombia, Bolivia y Venezuela

Uno de los medios que reveló esta sentencia de la FIFA es "Red+" de Colombia, en el que informa la medida del ente de fútbol mundial contra estas tres selecciones que buscan ser protagonistas. Resulta, que ahora se ha decidido que aquella selección que quede en el séptimo lugar de la tabla Conmebol juegue el repechaje intercontinental en México, específicamente en marzo del 2026.

Este "torneo" será de eliminación directa y a partido único, por lo que no existe margen de error para las selecciones. Justamente, esta sentencia de la FIFA va directamente contra Colombia, Bolivia y Venezuela; escuadras que tranquilamente podrían ocupar ese séptimo lugar para afrontar el repechaje.

Prensa colombiana replica medida de la FIFA para el repechaje mundialista.

"Las selecciones participantes se concentrarán en una sola sede, lo que asegura un ambiente intenso y con gran presencia de aficionados de distintas partes del mundo. México, además de organizar, aportará uno de los equipos que buscarán quedarse con uno de los últimos boletos para la cita mundialista", informa "Red+".

Venezuela con altas chances de clasificar al repechaje

Venezuela es la actual selección que se ubica en el séptimo lugar de la tabla Conmebol de las Eliminatorias 2026. La 'Vinotinto' suma 18 unidades y prácticamente con una victoria asegurará, por primera vez en su historia, una clasificación a un repechaje y, con buenas probabilidades, de ir al Mundial en Norteamérica. Estos son los partidos que le resta a los venezolanos:

  • Argentina vs Venezuala - Jueves 4 de septiembre
  • Venezuela vs Colombia - Martes 9 de septiembre

Tabla de posiciones Eliminatorias Conmebol 2026

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026 a falta de dos jornadas:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Argentina161935
2. Ecuador16825
3. Brasil16525
4. Uruguay16724
5. Paraguay16324
6. Colombia16422
7. Venezuela16-418
8. Bolivia16-1617
9. Perú16-1112
10. Chile16-1510

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. DT de Gremio, Mano Menezes, dio rotundo mensaje sobre Erick Noriega tras debut: "Tuve que..."

  2. Universidad de Chile apunta a ser rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: todos los detalles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano