Kevin Serna se pronuncia y dio rotundo mensaje tras no ser convocado por Colombia: "Créeme..."

¡Es oficial! La selección colombiana anunció la lista de futbolistas convocados para la última fecha doble de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026. Sin embargo, grata fue la sorpresa de la afición cuando se reveló que el atacante del 'Flu', Kevin Serna estaba ausente.

Kevin Serna rompe su silencio tras no ser convocado en Colombia

Cabe recordar que, desde hace algunas semanas la prensa internacional había señalado que el 'Fideo' tenía altas expectativas para ser llamado por el combinado cafeteros para los duelos contra Bolivia y Venezuela por clasificatorias. Bajo ese contexto, al conocerse la noticia, el extremo de Fluminense de Brasil rompió su silencio. ¿Qué dijo?

Kevin Serna dejó llamativo mensaje en redes tras convocatoria de Colombia

Esta vez, mediante sus redes sociales, Serna decidió lanzar un llamativo pronunciamiento bastante reflexivo que, evidentemtente no pasó desapercibido en sus seguidores. "Mantén la calma, descansa tu corazón y créeme, el mundo gira y pone cada cosa en su lugar", fue lo que escribió el exjugador de Alianza Lima en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Kevin Serna en Instagram

Kevin Serna y su presente con Fluminense

En la actualidad, el extremo de 27 años viene haciendo gala de su buen presente con el conjunto brasileño, ya que ha disputado 45 partidos oficiales entre el Mundial de Clubes 2025, Copa Sudamericana, Copa Betano do Brasil, Campeonato Carioca, y la Serie A de Brasil. Por si fuera poco, ya lleva 8 tantos y 4 asistencias.

Colombia anunció su lista de convocados para partidos ante Bolivia y Venezuela

El pasado 29 de agosto, Néstor Lorenzo, técnico de la selección colombiana presentó la nómina de futbolistas convocados para las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026. Entre los nombres destacan el arquero David Ospina, el volante James Rodríguez y el delantero Luis Díaz.

Convocatoria de Colombia para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026

Colombia confirmó baja de su figura para las Eliminatorias 2026

Colombia oficializó la desconvocatoria de Deiver Machado, al padecer de una lesión. El lateral de Lens de Francia no podrá estar disponible para los encuentros ante los 'Altiplánicos' ni la 'Vinotinto' ya que necesita de un aproximado de seis semanas en recuperarse.