Kevin Serna sería convocado a la selección para las Eliminatorias 2026: "Está en prelista"

El mercado de fichajes actual dejó muchas sorpresas en el fútbol peruano, pero una contratación que no se pudo dar fue la de Kevin Serna por Alianza Lima. El delantero nacionalizado peruano viene brillando en Fluminense y por ello despertó interés en muchos clubes del continente, y para reafirmar su gran momento resulta que ahora podría ser convocado por la selección para los partidos restantes de las Eliminatorias 2026.

Recientemente el futbolista de 27 años le marcó a América de Cali y le dio la clasificación al 'Flu' para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, por lo que su nombre volvió a sonar con fuerza. Bajo esa premisa, la prensa internacional reveló que el atacante tiene chances reales de ser llamado por Néstor Lorenzo en Colombia para disputar la fecha FIFA de septiembre, donde los 'cafeteros' enfrentarán a Bolivia y Venezuela.

"Kevin Serna bloqueado por la FCF para la próxima convocatoria. Fluminense está al tanto de que el extremo colombiano está en prelista de Néstor Lorenzo y debe facilitar toda la logística en caso de su confirmación la próxima semana", precisó el periodista Julián Capera mediante sus redes sociales, dando a conocer que el ex Alianza Lima está en el radar de su combinado patrio.

Kevin Serna marcó golazo en Fluminense.

Kevin Serna no podía jugar por Perú

Recordemos que, pese a su nacionalización, Kevin Serna no podía jugar para la selección peruana debido a que no cumplió con los 5 años viviendo en nuestro país de forma ininterrumpida, el cual es un requisito clave de la FIFA para que un futbolista juegue por un país en el que no nació. Además, el delantero de Fluminense siempre expresó su deseo de vestir los colores de Colombia.

Finalmente, en caso que de convocado por Néstor Lorenzo, el colombiano tendrá la posibilidad de lucirse en casa ante Bolivia y luego hacer lo mismo frente a Venezuela en condición de visitante para así contar con posibilidades de quedar en la nómina final para la Copa del Mundo 2026. Vale precisar que los 'cafeteros' solo necesitan un triunfo más para asegurar la clasificación, aunque prácticamente ya están dentro de la cita internacional.

¿Cuál es el valor de Kevin Serna?

Actualmente, Kevin Serna tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es el valor más elevado que ha conseguido el delantero en toda su carrera profesional. Cuando dejó Alianza Lima, el pasado 2024, se encontraba cotizando un total de 1.20 millones de euros, según el conocido portal Transfermarkt.