Manuel Ugarte, figura de Uruguay, dio potente mensaje sobre partido ante Perú: "Va a ser..."

Cada vez falta menos para vivir la nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde la selección peruana se juega su última carta ante Uruguay en Montevideo. El combinado patrio debe vencer si quiere mantener una ligera esperanza para llegar al repechaje. En la previa, el volante Manuel Ugarte sorprendió al referirse al duelo ante la 'Bicolor'.

Manuel Ugarte se refirió al partido ante Perú por Eliminatorias

El futbolista uruguayo arribó a Montevideo para sumarse a los entrenamiento de Uruguay al mando del DT Marcelo Bielsa y en su llegada al aeropuerto dialogó con los medios, quienes le consultaron por sus sensaciones de cara a lo que será esta nueva fecha doble de las Eliminatorias.

Al respecto, Manuel Ugarte no dudó en afirmar que los partidos que se les avecina será de gran importancia en su pelea por un cupo directo al Mundial. Asimismo, dejó en claro que irán en busca de ganar ambos cotejos, especialmente el primero ante la selección peruana.

“Es una doble fecha importante. Vamos con la mentalidad de que hay que clasificar, creo que lo merecemos y el primer partido (ante Perú) va a ser importantísimo”, declaró el futbolista 'charrúa'.

Video: Sport890 YouTube

"Por la calidad, el nivel del equipo y los jugadores que tenemos, hemos tenido partidos que no jugamos bien. Eso quiere decir que podemos jugar mucho mejor, hay que tratar de trabajar para eso. Considero que Uruguay puede dar un nivel muy alto, lo hizo en la Copa América y hay que buscar eso”, añadió.

Uruguay está a un paso de la clasificación

Las palabras de Manuel Ugarte ante la urgencia de conseguir los triunfos se ven reflejadas por la posición de Uruguay en la tabla. Los 'charrúas' ya están asegurados para poder disputar por lo menos el repechaje. No obstante, su objetivo principal es poder acceder directamente, algo para lo que solo necesitan un punto.

De esta forma, conscientes de que no pueden relajarse, buscarán vencer en casa y celebrar la clasificación al lado de su hinchada. Esta noticia, complica los intereses de la selección peruana, pues enfrentar a uno de los rivales más difíciles.