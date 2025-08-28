Atentado en Minnesota: padre de una de las víctimas del tiroteo exige esta medida a Donald Trump

Un atentado en una escuela católica de Minneapolis dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos. Tras identificar al autor, los familiares de las víctimas demandan justicia y exigen al gobierno de Estados Unidos implementar medidas que eviten la repetición de hechos similares.

Padre de familia exige al gobierno

Diferentes medios de comunicación, entre ellos CNN, señalaron que este atentado fue el número 44 registrado en 2025 en Estados Unidos y que, en total, se han contabilizado casi 400 tiroteos en establecimientos escolares. Ante ello, uno de los padres de las víctimas, Manuel Oliver, exigió que Donald Trump implemente reformas para regular el uso de armas.

El pasado miércoles se reportó un atentado en un colegio, donde fallecieron dos niños y dejó 17 fallecidos. Foto: AP

No ha sido el único hijo que perdió, ya que en 2018 falleció Joaquín, luego de que un atacante armado ingresara a una escuela secundaria en Florida y asesinara a 17 personas. Ante ello, señaló que no ha cambiado nada ni se ha logrado avanzar como sociedad. Además, explicó con pruebas que tampoco se ha progresado en la reducción de estos acontecimientos.

"No lo hemos hecho, ni siquiera antes. Les daré una cifra: desde que Joaquín recibió cuatro disparos con un AR-15, más de 350.000 personas han recibido disparos. Y no hacemos nada o muy poco", declaró Oliver. Por ello, exigió al presidente de Estados Unidos que priorice los cambios legales en el uso, adquisición y portación de armas de fuego para evitar más crímenes de este calibre.

"Tengo un mensaje para el presidente. Puede lograr que las cosas sucedan. De hecho, puede evitar que esto ocurra, y no hay ningún riesgo político aquí porque seguirá siendo presidente durante los próximos tres años. Así que este es el momento de cambiar las cosas", pidió Manuel. Confía en que Trump pueda concretar esta orden e insistió en su pedido.

Pedidos de los demócratas

Por ello, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió prestar atención a esta situación: "Es mi mayor deseo que ningún estado, comunidad o escuela viva jamás un día como este. Téngannos presentes en sus pensamientos y oraciones, pero también en sus ideas para la acción. Manténgannos presentes en la idea de que podemos trabajar juntos".