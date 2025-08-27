La drástica medida que afecta a las familias inmigrantes: norma entra en vigencia el 29 de agosto.

¿Perjudica solo a las familias de inmigrantes? Recientemente, se informó que, a partir del viernes 29 de agosto de 2025, Estados Unidos implementará cambios notables en su política aduanera al poner fin a la exención de minimis de 800 dólares para todos los países, sin ninguna excepción.

Esta sorpresiva modificación implica que todos los envíos que lleguen al país americano, muy aparte de su valor o procedencia, tendrán que cumplir con los aranceles e impuestos establecidos, así como con el proceso de despacho aduanero, ya sea informal o formal. Esta nueva orden generará complicaciones a importadores y consumidores, quienes deberán estar preparados frente a estos requisitos.

La medida que afecta a las familias inmigrantes: norma entra en vigencia el 29 de agosto

Según información compartida hace unas horas por Servicios de Envío Internacional en Estados Unidos (DHS), los servicios postales globales sufrirán una pausa total o parcial en los envíos a la tierra de Trump, debido a los últimos cambios en la zona y la regla de minimis, el cual anteriormente permitía que los paquetes con un valor inferior a 800 dólares ingresen al país, sin cargo de impuestos.

Ahora, se confirmó que, desde el próximo 29 de agosto, todos los envíos, sin distinción de su valor o país de procedencia, estarán sujetos a:

Aranceles generales (HTS), a los aranceles recíprocos establecidos por la International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) y al proceso de despacho aduanero, ya sea informal o formal.

Este nuevo marco regulatorio podría incrementar los costos de importación, dado que los aranceles se aplican según las especificaciones del producto, el tipo de mercancía, como es el caso de metales como el acero, el aluminio o el cobre, y el país de origen, donde los aranceles varían de acuerdo a las disposiciones de la IEEPA.

Este cambio tendrá un impacto global, afectando todos los modos de transporte, incluidos los operadores exprés y los servicios postales.

¿Qué medida tomó DHL frente a nueva norma que afecta a las familias extranjeras?

Por su parte, DHL Express salió al frente para reafirmar su compromiso para brindar su total apoyo a los negocios durante este periodo de transición. Con el objetivo de minimizar interrupciones, la empresa no dudó en implementar diversas medidas, las cuales te mencionamos a continuación: