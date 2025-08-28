Ojo, inmigrante: esta herramienta digital puede ayudarte con tus dudas sobre temas migratorios en EE. UU.

Si eres inmigrante en EE. UU. y tienes dudas sobre tu situación migratoria, una nueva herramienta digital puede ser la solución que estabas buscando. Esta plataforma está diseñada para ofrecer información clara y accesible sobre temas migratorios, ayudando a resolver inquietudes comunes.

Con esta herramienta, podrás obtener respuestas rápidas a preguntas sobre visas, permisos de trabajo, y más, sin la necesidad de esperar largos procesos o costosos asesoramientos legales. Es un recurso valioso que pone el conocimiento al alcance de todos.

Esta herramienta digital puede ayudarte con tus dudas migratorias

La nueva herramienta digital 'ChatMigrante' está pensada para aclarar tus dudas sobre migración en Estados Unidos de manera rápida y sencilla. Asimismo, te ofrece respuestas claras a preguntas frecuentes sobre tu situación migratoria.

Solo necesitas enviar un mensaje de saludo por WhatsApp, y el chatbot te proporcionará respuestas inmediatas sobre temas migratorios. El servicio es completamente gratuito, sin necesidad de registro ni de compartir información personal.

¿Qué dudas migratorias pueden ser?

Las preguntas sobre migración pueden abarcar distintos temas, como los pasos para obtener una visa, los requisitos para solicitar una Green Card, o las alternativas para quienes buscan asilo en EE. UU. También incluyen dudas sobre permisos laborales, la renovación de visas y los criterios para obtener la ciudadanía. Es frecuente que los inmigrantes se pregunten cómo cambiar su estatus migratorio o cómo traer a sus familiares a vivir en el país.