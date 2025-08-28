- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Green Card basada en el empleo: estos son los 3 formularios principales que se necesitan para solicitar esta tarjeta
Descubre los 3 formularios principales que debes completar para solicitar una Green Card basada en el empleo y dar el primer paso hacia tu residencia permanente.
Si estás buscando obtener una Green Card basada en el empleo, es fundamental entender los formularios necesarios para iniciar el proceso. Estos documentos son esenciales para demostrar tu elegibilidad y comenzar con la solicitud.
El proceso para obtener la residencia permanente en EE. UU. a través del empleo puede ser complejo, pero con los formularios adecuados, tu camino será mucho más claro. Aquí te presentamos los 3 formularios principales que necesitarás.
PUEDES VER: Atención, clientes de Walmart: conoce cómo solicitar un reembolso de un producto en la tienda estadounidense
3 formularios principales para la Green Card basada en el empleo
Para obtener una Green Card basada en el empleo, es necesario completar varios formularios importantes establecidos por el USCIS. Estos documentos son esenciales para confirmar que cumples con los requisitos legales y proceder con tu solicitud de residencia permanente. Estos son:
- ETA-9089 (Certificación de Condición Laboral)
- I-140 (Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero)
- I-485 (Ajuste de Estatus)
Aunque el proceso puede ser largo y detallado, recibir una Green Card por medio del empleo trae consigo numerosos beneficios. Aparte de la residencia permanente, podrás trabajar sin limitaciones y tener acceso a derechos adicionales, como la posibilidad de patrocinar a familiares para que también obtengan la residencia.
Beneficios de la Green Card basada en el empleo
Tener una Green Card de empleo te ofrece estabilidad laboral y libertad para trabajar en cualquier empresa en EE. UU. También podrás acceder a servicios de salud, seguridad social y tener la opción de naturalizarte, lo que te permitirá asegurar tu futuro en el país.
- 1
Alerta en Estados Unidos: retiran alimento para mascotas en locales minoristas de estos importantes estados
- 2
Ojo, inmigrantes indocumentados: Este es el FUERTE mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem
- 3
Venezuela da pésima noticia a Trump: Ministro de Defensa del país de Maduro envía contundente respuesta a las amenazas de EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00