Green Card basada en el empleo: estos son los 3 formularios principales que se necesitan para solicitar esta tarjeta

3 formularios principales para la Green Card basada en el empleo

Para obtener una Green Card basada en el empleo, es necesario completar varios formularios importantes establecidos por el USCIS. Estos documentos son esenciales para confirmar que cumples con los requisitos legales y proceder con tu solicitud de residencia permanente. Estos son:

ETA-9089 (Certificación de Condición Laboral)

I-140 (Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero)

I-485 (Ajuste de Estatus)

Aunque el proceso puede ser largo y detallado, recibir una Green Card por medio del empleo trae consigo numerosos beneficios. Aparte de la residencia permanente, podrás trabajar sin limitaciones y tener acceso a derechos adicionales, como la posibilidad de patrocinar a familiares para que también obtengan la residencia.

Beneficios de la Green Card basada en el empleo

Tener una Green Card de empleo te ofrece estabilidad laboral y libertad para trabajar en cualquier empresa en EE. UU. También podrás acceder a servicios de salud, seguridad social y tener la opción de naturalizarte, lo que te permitirá asegurar tu futuro en el país.