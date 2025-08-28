Atención, beneficiarios del Seguro Social | Administración denuncia a DOGE por posible filtración de datos

La Administración del Seguro Social ha emitido una grave advertencia sobre una posible filtración de datos que involucra al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Según las autoridades, esta filtración podría afectar la información personal de millones de beneficiarios.

En un comunicado oficial, la Administración alertó que los datos sensibles de hasta 300 millones de personas estarían en peligro, lo que ha generado gran preocupación entre los afectados. Las investigaciones están en curso para determinar la magnitud de la posible brecha de seguridad.

Seguro Social denuncia a DOGE por posible filtración de datos

Chuck Borges, director de datos de la Administración del Seguro Social, denunció en una carta que cuatro funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) habrían eludido los protocolos de seguridad establecidos. Según Borges, estos empleados desobedecieron una orden judicial y almacenaron una copia de los datos sensibles, incluyendo los números del Seguro Social de millones de ciudadanos, en una nube privada.

Este incidente plantea serias preocupaciones sobre la protección de la información personal de los beneficiarios del Seguro Social. La Administración está tomando medidas para investigar el alcance de la filtración y determinar la responsabilidad de los involucrados.

¿Qué es el Seguro Social en EE. UU.?

El Seguro Social en EE. UU. es un programa gubernamental que brinda asistencia financiera a personas jubiladas, con discapacidades y a sus familias. Se sostiene gracias a los aportes que tanto empleados como empleadores realizan durante la actividad laboral. Además, también ofrece apoyo económico a los familiares de los trabajadores que han fallecido.