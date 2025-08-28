- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Atención, beneficiarios del Seguro Social | Administración denuncia a DOGE por posible filtración de datos
La Administración del Seguro Social alerta sobre una posible filtración de datos debido a DOGE, lo que pone en riesgo información personal de millones de personas.
La Administración del Seguro Social ha emitido una grave advertencia sobre una posible filtración de datos que involucra al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Según las autoridades, esta filtración podría afectar la información personal de millones de beneficiarios.
En un comunicado oficial, la Administración alertó que los datos sensibles de hasta 300 millones de personas estarían en peligro, lo que ha generado gran preocupación entre los afectados. Las investigaciones están en curso para determinar la magnitud de la posible brecha de seguridad.
PUEDES VER: Green Card basada en el empleo: estos son los 3 formularios principales que se necesitan para solicitar esta tarjeta
Seguro Social denuncia a DOGE por posible filtración de datos
Chuck Borges, director de datos de la Administración del Seguro Social, denunció en una carta que cuatro funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) habrían eludido los protocolos de seguridad establecidos. Según Borges, estos empleados desobedecieron una orden judicial y almacenaron una copia de los datos sensibles, incluyendo los números del Seguro Social de millones de ciudadanos, en una nube privada.
Este incidente plantea serias preocupaciones sobre la protección de la información personal de los beneficiarios del Seguro Social. La Administración está tomando medidas para investigar el alcance de la filtración y determinar la responsabilidad de los involucrados.
¿Qué es el Seguro Social en EE. UU.?
El Seguro Social en EE. UU. es un programa gubernamental que brinda asistencia financiera a personas jubiladas, con discapacidades y a sus familias. Se sostiene gracias a los aportes que tanto empleados como empleadores realizan durante la actividad laboral. Además, también ofrece apoyo económico a los familiares de los trabajadores que han fallecido.
- 1
Alerta en Estados Unidos: retiran alimento para mascotas en locales minoristas de estos importantes estados
- 2
Atención, inmigrantes: Alligator Alcatraz podría quedarse sin detenidos, según un correo electrónico
- 3
Ojo, estudiantes inmigrantes: Donald Trump plantea cambiar el tiempo de permanencia en Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00