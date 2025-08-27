Recientemente, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió plantear la implementación de la pena de muerte para todos los asesinos que operan en Washington D. C., esto luego de firmar un decreto que hace posible que la Guardia Nacional colabore en la seguridad y mantenga el orden público ante disturbios civiles.

En una conferencia oficial en la oficina oval de la Casa Blanca, el republicano también resaltó que no existen otras opciones ante el incremento de la criminalidad en la capital. No obstante, admitió que la nación americana podría no estar preparado para adoptar medidas tan severas, pero que, de igual manera, se llevarán a cabo. AQUÍ todos lo que se sabe y qué pasará con los demás criminales.

La advertencia de Trump contra asesinos sueltos en Washington DC

Según información de medios internacionales, entre ellos, CNN, se conoció la última acción del presidente estadounidense, quien anunció que su administración buscará impulsar la pena de muerte en todos los casos de homicidio en Washington, D.C. Esta radical propuesta, sin embargo, podría enfrentar serios desafíos debido a la postura de los jurados locales.

En la reunión con el Gabinete, Trump señaló lo siguiente: "Cualquiera que asesine en la capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, buscaremos la pena de muerte".

Pese a que Trump no ofreció más detalles sobre la implementación de esta medida, no pudo evitar considerarla como "muy fuerte y preventiva", pero necesaria. "No tenemos otra opción”, agregó sobre la pena máxima.

Vale mencionar que el Tribunal Superior de Washington, el cual se encarga de la mayoría de los casos de homicidio en la ciudad, opera bajo un código que no permite la pena capital. Sin embargo, la fiscalía federal en Washington cuenta con el poder de presentar cargos en el ámbito federal, lo que le permitiría solicitar la pena de muerte en ciertos casos que cumplan con los requisitos.

Despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC.

Por otro lado, es importante conocer que Trump firmó este 25 de agosto el decreto que establece la creación de unidades especiales en Washington D. C. y en diversas regiones americanas.

Según la orden, Pete Hegseth, secretario del Departamento de Defensa, se encargará de coordinar acciones preventivas frente a la delincuencia, manifestaciones y disturbios civiles que amenacen la seguridad en el país.

Asimismo, se informó que la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea obtendrán instrucciones para colaborar con las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal, garantizando así la seguridad pública en situaciones que lo requieran o cuando los gobernadores lo soliciten, tal como sucedió en Florida, de la mano de la administración de Ron DeSantis.