A esta ciudad de Estados Unidos, Donald Trump buscaría enviar a los miembros de la Guardia Nacional
Donald Trump planea desplegar miembros de la Guardia Nacional en una ciudad de EE.UU., reavivando la polémica sobre seguridad y control migratorio.
Donald Trump, en medio de su campaña política, ha sugerido enviar a la Guardia Nacional a una ciudad específica de Estados Unidos. Esta propuesta ha generado preocupación entre autoridades locales y organizaciones civiles. En ese sentido, el presidente busca reforzar su imagen de mano dura frente al crimen y la inmigración.
Donald Trump buscaría enviar a los miembros de la Guardia Nacional a esta ciudad
Donald Trump advirtió que enviará tropas a Chicago, otra ciudad importante gobernada por demócratas que considera en una situación "desastrosa". El presidente acusó al alcalde de dicha ciudad de ser extremadamente incompetente y afirmó que la ciudad será su siguiente objetivo tras Washington DC.
Como se recuerda, en la capital ya se han desplegado casi 2,000 miembros de la Guardia Nacional para enfrentar lo que el gobierno describe como un aumento en la criminalidad, aunque las estadísticas oficiales muestran que los niveles de delincuencia son los más bajos en tres décadas.
Trump mencionó que los habitantes de Chicago, especialmente mujeres afroamericanas, han solicitado su intervención, pidiendo su ayuda para frenar la situación. En sus declaraciones, criticó varias ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, como Los Ángeles, Baltimore y Nueva York, afirmando que todas enfrentan graves problemas. Las críticas de Trump se centraron en lo que considera una mala gestión en esas urbes.
El presidente reiteró su postura sobre el deterioro de estas grandes ciudades y aseguró que no permitirá que sigan "en tan mal estado". A pesar de la controversia por sus comentarios y las medidas que propone, Trump se comprometió a tomar acción, similar a su enfoque en la capital del país, para solucionar lo que él ve como un colapso en la gobernanza de estas ciudades.
