Atención inmigrante: Esto debes hacer después de obtener la residencia permanente o Green Card

Con la obtención de la Green Card, los inmigrantes se convierten en residentes permanentes, pero hay varios pasos que deben seguir para asegurar su estatus. Registrar tu residencia ante el gobierno, obtener un número de seguro social y familiarizarte con los derechos que ahora posees son esenciales. Además, es clave conocer tus obligaciones fiscales y cómo obtener acceso a los servicios de salud y otros beneficios.

Es fundamental también entender el proceso de naturalización si deseas convertirte en ciudadano estadounidense en el futuro. Mantener la residencia permanente puede implicar ciertos requisitos, como la renovación de la tarjeta y evitar cometer delitos graves. Con estos pasos bien claros, podrás aprovechar al máximo tu nueva vida en EE. UU.

Esto debes hacer después de obtener la Green Card

De acuerdo con el sitio web de USCIS, una vez que obtenga la residencia permanente, recibirá un aviso de bienvenida por correo, seguido de su Green Card. Si se muda antes de recibirla, es crucial actualizar su dirección en línea o mediante una solicitud electrónica. Si encuentra errores en los documentos que recibió, o si no ha recibido su aviso o tarjeta en un plazo de 30 días, deberá enviar una solicitud electrónica para corregir la situación.

Los residentes permanentes tienen derecho a trabajar en EE. UU. mostrando su Green Card o tarjeta de Seguro Social sin restricciones. En caso de no haber recibido su tarjeta, podrá utilizar documentos temporales hasta su llegada.

También es fundamental actualizar cualquier solicitud pendiente si ha cambiado de dirección o si desea recuperar los documentos enviados. Si su solicitud es rechazada, recibirá instrucciones sobre cómo apelar o solicitar una revisión.