- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Atención inmigrante: Esto debes hacer después de obtener la residencia permanente o Green Card
Una vez obtienes la Green Card, hay pasos cruciales para garantizar tu estatus legal y aprovechar todos los beneficios que ofrece la residencia permanente.
Con la obtención de la Green Card, los inmigrantes se convierten en residentes permanentes, pero hay varios pasos que deben seguir para asegurar su estatus. Registrar tu residencia ante el gobierno, obtener un número de seguro social y familiarizarte con los derechos que ahora posees son esenciales. Además, es clave conocer tus obligaciones fiscales y cómo obtener acceso a los servicios de salud y otros beneficios.
Es fundamental también entender el proceso de naturalización si deseas convertirte en ciudadano estadounidense en el futuro. Mantener la residencia permanente puede implicar ciertos requisitos, como la renovación de la tarjeta y evitar cometer delitos graves. Con estos pasos bien claros, podrás aprovechar al máximo tu nueva vida en EE. UU.
PUEDES VER: Esta sería la nueva y fuerte medida de seguridad que implementaría el gobierno de Donald Trump en el muro fronterizo
Esto debes hacer después de obtener la Green Card
De acuerdo con el sitio web de USCIS, una vez que obtenga la residencia permanente, recibirá un aviso de bienvenida por correo, seguido de su Green Card. Si se muda antes de recibirla, es crucial actualizar su dirección en línea o mediante una solicitud electrónica. Si encuentra errores en los documentos que recibió, o si no ha recibido su aviso o tarjeta en un plazo de 30 días, deberá enviar una solicitud electrónica para corregir la situación.
Los residentes permanentes tienen derecho a trabajar en EE. UU. mostrando su Green Card o tarjeta de Seguro Social sin restricciones. En caso de no haber recibido su tarjeta, podrá utilizar documentos temporales hasta su llegada.
También es fundamental actualizar cualquier solicitud pendiente si ha cambiado de dirección o si desea recuperar los documentos enviados. Si su solicitud es rechazada, recibirá instrucciones sobre cómo apelar o solicitar una revisión.
- 1
Gobierno de Nicolás Maduro lanza duras acusaciones contra EE. UU.: "Forzar un cambio de régimen en Venezuela"
- 2
Atención, inmigrantes en EE. UU. | Reportan protestas en tiendas Home Depot tras constantes redadas de ICE
- 3
Atención inmigrante: Esto debes hacer después de obtener la residencia permanente o Green Card
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90