Repartidores hispanos demuestran miedo tras redadas migratorias durante gobierno de Donald Trump

Durante la administración de Donald Trump, las redadas migratorias generaron un clima de miedo entre los trabajadores hispanos, especialmente repartidores. Muchos aún recuerdan los operativos sorpresa y la constante vigilancia en las calles. Ese temor no ha desaparecido y se intensificó más con la nuevamente llegada de Trump al poder.

Los repartidores, en su mayoría inmigrantes, enfrentaron detenciones incluso durante sus jornadas laborales. Por lo que el miedo a ser deportados, afectó su bienestar y sus ingresos diarios.

Repartidores hispanos demuestran miedo tras redadas migratorias

Repartidores de comida hispanos en Washington DC expresaron su preocupación ante la presencia de agentes federales patrullando junto a la policía local. Asimismo, aseguraron al medio de comunicación de Univision Noticias que los arrestos son violentos, con detenciones bruscas y agresiones físicas. La tensión crece mientras Trump anuncia que visitará las áreas más afectadas por la delincuencia, acompañado de oficiales.

La comunidad de repartidores teme que la situación se intensifique, ya que varios afirman haber sido víctimas de abusos sin justificación. El clima de inseguridad se ha visto agravado por la constante presencia de fuerzas del orden, lo que ha generado un sentimiento de vulnerabilidad.

¿Qué es una redada migratoria?

Una redada migratoria es una acción ejecutada por las autoridades encargadas de migración para localizar, arrestar y deportar a individuos que se encuentren en el país de forma ilegal. Generalmente, estas operaciones son inesperadas y pueden incluir la inspección de hogares, establecimientos comerciales o espacios públicos.