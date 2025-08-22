- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Repartidores hispanos demuestran miedo tras redadas migratorias durante gobierno de Donald Trump
Repartidores hispanos expresan temor tras redadas migratorias que marcaron el gobierno de Donald Trump contra inmigrantes indocumentados en EE. UU.
Durante la administración de Donald Trump, las redadas migratorias generaron un clima de miedo entre los trabajadores hispanos, especialmente repartidores. Muchos aún recuerdan los operativos sorpresa y la constante vigilancia en las calles. Ese temor no ha desaparecido y se intensificó más con la nuevamente llegada de Trump al poder.
Los repartidores, en su mayoría inmigrantes, enfrentaron detenciones incluso durante sus jornadas laborales. Por lo que el miedo a ser deportados, afectó su bienestar y sus ingresos diarios.
PUEDES VER: Atención inmigrante: Esto debes hacer después de obtener la residencia permanente o Green Card
Repartidores hispanos demuestran miedo tras redadas migratorias
Repartidores de comida hispanos en Washington DC expresaron su preocupación ante la presencia de agentes federales patrullando junto a la policía local. Asimismo, aseguraron al medio de comunicación de Univision Noticias que los arrestos son violentos, con detenciones bruscas y agresiones físicas. La tensión crece mientras Trump anuncia que visitará las áreas más afectadas por la delincuencia, acompañado de oficiales.
La comunidad de repartidores teme que la situación se intensifique, ya que varios afirman haber sido víctimas de abusos sin justificación. El clima de inseguridad se ha visto agravado por la constante presencia de fuerzas del orden, lo que ha generado un sentimiento de vulnerabilidad.
¿Qué es una redada migratoria?
Una redada migratoria es una acción ejecutada por las autoridades encargadas de migración para localizar, arrestar y deportar a individuos que se encuentren en el país de forma ilegal. Generalmente, estas operaciones son inesperadas y pueden incluir la inspección de hogares, establecimientos comerciales o espacios públicos.
- 1
EE. UU. advierte a cualquier ciudadano americano no hacer esto en relación con Venezuela: "Graves riesgos"
- 2
Inmigrante peruana es arrestada en aeropuerto de Boston por CBP pese a contar con Green Card
- 3
Gobierno de Nicolás Maduro lanza duras acusaciones contra EE. UU.: "Forzar un cambio de régimen en Venezuela"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90