Buenas noticias inmigrantes: 3 beneficios que puedes recibir con solo tener el documento de autorización de empleo (EAD)
Tener el permiso de trabajo (EAD) en EE. UU. abre la puerta a beneficios clave que muchos inmigrantes desconocen. Aquí te contamos tres de ellos.
Para muchos inmigrantes, obtener el Documento de Autorización de Empleo (EAD) es un paso crucial en su camino hacia la estabilidad en EE. UU. Más allá de poder trabajar legalmente, este documento ofrece otras ventajas importantes. Pocos conocen todos los beneficios que conlleva tenerlo.
Desde acceso a licencias de conducir hasta la posibilidad de obtener un número de seguro social, el EAD puede cambiar significativamente la vida de sus portadores. En esta nota, te explicamos tres beneficios clave que puedes aprovechar. Si ya cuentas con este permiso, estas oportunidades están a tu alcance.
PUEDES VER: Negocios latinos de este estado se ven afectados por redadas migratorias de Donald Trump
3 beneficios que puedes recibir con el EAD
Los beneficios que puedes conseguir con el permiso de trabajo o documento de autorización de empleo si eres inmigrante en Estados Unidos son algunos de estos:
Conseguir un trabajo legal
El principal beneficio de recibir el EAD es el de conseguir un trabajo legal, ya que tenerlo implica mejorar el salario, alcanzar un mejor estatus económico y estar protegido por las leyes laborales.
Posible camino a la residencia
En algunos casos, contar con el permiso de trabajo o el documento de autorización de empleo es un paso muy importante para conseguir la Green Card o residencia permanente legal para luego naturalizarte como ciudadano americano.
Estabilidad laboral
Brinda seguridad en el empleo mientras el permiso esté vigente, lo que permite a los beneficiarios buscar trabajo con mayor confianza.
