Recientemente, un hombre, el cual se identificó como un veterano con 20 años de combate, fue arrestado cerca a la Casa Blanca, esto luego de quemar una bandera de Estados Unidos como parte de una protesta contra la orden ejecutiva emitida por el actual presidente Donald Trump, mandatario que prohíbe este tipo de acciones.

Ante lo sucedido, la policía local no dudó en confirmar su detención, resaltando la tensión que rodea las manifestaciones en la capital del país americano. ¿Qué pasará con el involucrado? ¿Cuál será la sanción que recibirá tras su rechazo frente a los decretos del republicano? AQUÍ todo lo que se sabe.

El castigo que impuso Trump contra hombre por quemar una bandera de EE. UU.

CNN y otros medios internacionales informaron sobre el arresto de este manifestante, identificado por sí mismo como "un veterano de 20 años de combate", el cual se llevó a cabo este 25 de agosto en horas de la noche. El hombre quemó una bandera estadounidense previo a que Trump firmara una orden que instruía al Departamento de Justicia a tomar medidas legales contra quienes incineren banderas.

Este suceso se realizó pese a que la Suprema Corte había establecido que la quema de banderas estadounidenses estaba amparada por la Constitución. "Quemo esta bandera como protesta contra ese presidente fascista ilegal que ocupa esa casa", expresó dicho sujeto con un megáfono en el parque Lafayette, junto a la Casa Blanca, tal como se viralizó en las redes sociales.

Como se recuerda, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había establecido en 1989 un precedente significativo al dictaminar que la quema de banderas estadounidenses está amparada por las libertades garantizadas en la Primera Enmienda, lo que invalidó las leyes que prohibían la profanación de este símbolo nacional.

En ese contexto, el hombre, del cual no se conoce más al respecto, defendió su acción argumentando que había "luchado por cada uno de sus derechos a expresarse". "Es nuestro derecho, protegido por la Primera Enmienda, quemar esta bandera, sin importar lo que diga el presidente", mencionó antes de encender la bandera, dejando impactados a todos los presentes.

Al instante, los Agentes del Servicio Secreto intervinieron, extinguiendo el fuego y procediendo a la detención del individuo. La Policía de Parques de Estados Unidos confirmó la detención, citando las regulaciones que prohíben la ignición de fuegos no autorizados en espacios públicos como el parque Lafayette.

¿Qué había comentado Trump sobre la incineración de la bandera de Estados Unidos?

Por otro lado, Trump no dudó en hacer referencia a esta sentencia, pero aseguró que habría casos en los que la quema de banderas estaría dentro de las excepciones de la Primera Enmienda, así como cuando ordenó al Departamento de Justicia que "diera prioridad a la aplicación en la mayor medida posible" de las leyes vinculadas a la incineración de banderas.

En tanto, no está del todo claro si el actual Tribunal Supremo llegará a anular o restringir el precedente de 1989. Asimismo, no se conoce más sobre este preocupante caso y el veterano.