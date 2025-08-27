Ojo, inmigrantes: gobierno de Estados Unidos lanza advertencia para las personas que salen del país como residentes

Los inmigrantes que deseen ingresar a Estados Unidos de manera legal deben cumplir una serie de requisitos y presentar determinados documentos para obtener la Green Card. Este documento avala su permanencia en suelo norteamericano sin inconvenientes legales. Por ello, las autoridades confirmaron una noticia importante que los extranjeros deben tener en cuenta.

Atención inmigrantes titulares de la Green Card

Un comunicado de la Embajada de Estados Unidos advierte que los titulares de la Green Card no tienen asegurado su estatus si incumplen las normas migratorias. La guía precisa que los residentes permanentes pueden salir y regresar al país sin restricciones, pero dichos viajes son considerados de carácter temporal.

La Green Card permite a los ciudadanos permanecer en todo el país estadounidense y evitar problemas con los agentes federales.

El documento señala lo siguiente: "Lo esencial es demostrar que tu vida sigue estando en Estados Unidos", ya que los viajes que superen los 12 meses generan que el inmigrante pierda de manera automática su estatus, salvo que cuente con un permiso especial de reingreso. Para evaluar cada caso, la agencia migratoria revisa los vínculos familiares, el empleo estable, propiedades, cuentas bancarias, licencia de conducir, dirección postal activa y la presentación de impuestos como residente.

Todo esto permite demostrar que la intención de regresar nunca desapareció, y la embajada advierte que descuidar estos aspectos podría derivar en disputas legales o en la cancelación definitiva de la residencia. Para quienes necesiten permanecer fuera de Estados Unidos por más de un año, se recomienda solicitar el Formulario I-131 o permiso de reingreso, el cual otorga hasta dos años de validez y facilita el retorno sin necesidad de gestionar una nueva visa.

¿Qué pasa si estoy fuera del país sin el I-131 por más de un año?

USCIS señala que es posible solicitar la visa de residente que regresa, conocida como SB-1, en la embajada más cercana. Para ello, se debe demostrar que la categoría seguía vigente al momento de salir del país y que la intención de regresar siempre estuvo presente. Además, es necesario probar que la ausencia prolongada fue por causas ajenas a la voluntad del ciudadano, como una emergencia familiar o problemas de salud.