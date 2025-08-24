Ciudadanía estadounidense: así puedes presentar tu solicitud de naturalización en línea a través de USCIS

Si estás listo para dar el siguiente paso hacia la ciudadanía estadounidense, ahora puedes hacerlo de forma más fácil y rápida. USCIS ha habilitado un sistema en línea donde puedes completar, enviar y hacer el seguimiento de tu solicitud de naturalización. Este proceso digital te permite ahorrar tiempo y evitar largas esperas en oficinas, haciendo todo desde tu computadora o celular.

A través de la plataforma en línea de USCIS, podrás acceder a formularios actualizados, subir documentos y recibir notificaciones automáticas. Además, podrás hacer un seguimiento en tiempo real de tu solicitud sin necesidad de acudir a un centro de servicio.

Aquí te explicamos cómo aprovechar esta herramienta para que tu proceso sea más eficiente.

Así puedes presentar tu solicitud de naturalización en línea a través de USCIS

Para empezar, debes registrarte en el portal en línea de USCIS, donde tendrás acceso a todos los formularios necesarios para la solicitud.

El proceso es rápido, gratuito y solo necesitas un correo electrónico válido y tu número de teléfono. Al completar el registro, podrás comenzar con tu solicitud de naturalización directamente desde tu cuenta.

Dentro de tu cuenta en línea, podrás llenar el Formulario N-400, que es esencial para la solicitud de naturalización. Este formulario se completa en varias etapas y puedes guardarlo y retomarlo más tarde si lo necesitas. También tendrás la opción de subir todos los documentos requeridos de manera digital, sin necesidad de enviarlos físicamente.

Una vez que envíes tu solicitud, recibirás notificaciones automáticas sobre el progreso de tu caso. USCIS te mantendrá informado sobre cada paso, como las citas para la entrevista o la toma de huellas digitales. Podrás hacer seguimiento de tu solicitud en tiempo real desde tu cuenta, sin tener que hacer llamadas ni acudir a una oficina.