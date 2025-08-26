Recientemente, la compañía Sabrositos Hondureños, ubicada en Edison, en la ciudad de Nueva Jersey, en EE. UU., decidió retirar del mercado cerca de 32.000 libras de varios productos cárnicos.

Esta radical acción se dio luego que se expusiera que estos productos fueron elaborados sin la debida inspección federal y presentaban etiquetas con una marca de inspección falsa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), tal como informó el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS). La medida busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger a los consumidores.

Retiran del mercado de EE. UU. este producto esencial por impactante razón

'El Nuevo Herald' y otros medios internacionales, informaron que el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) ha emitido una alerta sobre productos cárnicos que presentan un número de establecimiento falso "Est. 1785", el cual ha sido considerado no apto para los consumidores.

Los artículos afectados incluyen chorizo, chuletas de cerdo y costillas, todos con fecha de elaboración antes del 20 de agosto de este año. Entre los productos retirados se encuentran los siguientes:

Paquetes de 450 g (14 oz) de chorizo casero.

Chuletas de cerdo ahumadas y chorizo ahumado, todos etiquetados como "Olancho" y sellados al vacío.

Estos productos fueron distribuidos a tiendas minoristas y restaurantes a nivel nacional.

Cabe mencionar que este preocupante problema se detectó durante las inspecciones rutinarias del FSIS, donde se identificaron marcas de inspección federal fraudulentas en varios productos cárnicos. No obstante, hasta el momento no se han reportado reacciones adversas confirmadas por el consumo de estos alimentos, aunque el FSIS aconseja evitar consumir estos alimentos, ya retirados del mercado.

Recomendaciones puntuales para los consumidores

Por otro lado, es importante conocer las últimas recomendaciones que dieron las autoridades sobre estos productos que ponen en riesgo la salud de los consumidores. Anuncian que los alimentos que no han sido sometidos a inspección pueden presentar alérgenos no especificados, bacterias perjudiciales y otros contaminantes que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

FSIS se pronunció, además, sobre la posibilidad de que ciertos productos se encuentren en los refrigeradores o congeladores de hogares y restaurantes, es así que recomendó a todos que hayan adquirido estos artículos, que se abstengan de consumirlos, y a los establecimientos que eviten servirlos. También se pide desechar estos productos o devolverlos al lugar de compra.