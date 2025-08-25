Recientemente, USA Today reveló que existe una nueva cadena de supermercados que se alista para ganarse un nombre en Estados Unidos, país donde empezará a competir con las reconocidas marcas Walmart, Costco, entre otros.

Lidl, es la marca alemana que cuenta con una sólida presencia en Europa y que ha optado por ampliar su operación en el país de Trump, esto como parte de su plan de expansión global, generando gran interés entre los consumidores. AQUÍ todos los detalles.

Supermercado que llegará a EE. UU. con las mejores ofertas y productos importados

Es importante saber que la cadena de supermercados Lidl, fue fundada en 1970, y con la noticia de la apertura de una nueva tienda, desde el 1 de agosto en el Lower East Side, se ha dado un paso significativo en su estrategia de expansión sus tiendas en todo Estados Unidos en este 2025, las cuales siguen en aumento.

Cabe precisar que, desde su llegada al mercado norteamericano, la empresa internacional ha experimentado un notable crecimiento, estableciendo más de 180 sucursales a lo largo de la Costa Este, consolidando así su presencia en la nación estadounidense, incluso, con los supermercados más populares.

Asimismo, es importante saber que, tal como informaron los medios internacionales, Lidl ya ha inaugurado algunas tiendas significativas en Nueva York. Entre las más relevantes se encuentra la ubicada en Brooklyn, así como las de Paramus y Freehold. Además, el pasado 23 de mayo se sumó una nueva tienda en Brooklyn, ampliando así su presencia en la ciudad americana.

Productos y grandes ofertas en Lidl

La prensa internacional confirmó que las tiendas Lidl han ganado popularidad gracias a sus atractivas ofertas y su amplia gama de productos de marca propia y de importación a precios accesibles.

Es importante conocer que todos los lunes, la cadena presenta novedades que atraen a los consumidores, pero sus productos de panadería son los más solicitados. Entre ellos, destacan los panes y pasteles recién horneados, así como los croissants, que tienen un precio de 49 centavos de dólar.