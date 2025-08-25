Tensión en Carolina del Sur: policía investiga un asalto ocurrido en un establecimiento de Walmart

Muchas personas acuden en familia a los locales de Walmart para adquirir los productos que necesitan y pasar un momento agradable. Si bien pueden surgir situaciones inesperadas, la mayoría suelen controlarse. En este caso, un testigo reportó una pelea entre un cliente y un empleado, lo que obligó a la intervención de la policía de Carolina del Sur.

¿Qué pasó en Carolina del Sur?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Florence, en Carolina del Sur, se investiga un asalto reportado en un establecimiento de Walmart ubicado en South Irby Street. Las autoridades detallaron que recibieron la alerta a las 4:45 p. m., tras una pelea entre un empleado y dos personas que aún no han sido identificadas.

Este local de Walmart de Carolina del Sur es una de las más de 4600 establecimientos repartidos en todo Estados Unidos.

El informe oficial señaló que el incidente comenzó cuando un trabajador detuvo a dos personas que intentaban salir y les solicitó la boleta de pago. Tras un breve enfrentamiento verbal, uno de ellos agredió al empleado empujándolo, lo que provocó que tropezara. La policía aclaró que, en respuesta, el trabajador contestó a la agresión con un puñetazo, lo que desencadenó la trifulca.

Otro ciudadano intervino para intentar disuadir el problema antes de que los individuos huyeran del local comercial. El trabajador fue trasladado a un hospital cercano y sus heridas no fueron de gravedad. El hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia del establecimiento y las investigaciones continúan para identificar a los implicados.

Walmart en Carolina del Sur

Esta localidad, gobernada por el republicano Henry McMaster, cuenta con 106 establecimientos comerciales distribuidos en 65 ciudades. En el condado de Florence se ubican tres tiendas Walmart: una en 2014 S. Irby St., otra en 804 S. Cashua Drive y la última en 230 N. Beltline Dr. Walmart es considerado el supermercado más reconocido del país por la variedad de productos que ofrece, su expansión y los precios accesibles para los consumidores.