'Wtol11' y otros medios internacionales informaron sobre una insólita acción que cometió un agente en dos reconocidas tiendas Walmart en Estados Unidos. El oficial de policía, perteneciente a Toledo, Ohio, está bajo investigación tras ser acusado de realizar robos esta tienda minorista, tanto en Holland como en Toledo.

Tal como se difundió en los informes, la autoridad habría cometido uno de los delitos mientras portaba una camiseta del departamento policial, lo que generó gran preocupación sobre su conducta y la integridad de la institución. Hasta el momento, este caso se encuentra en proceso de investigación para esclarecer los hechos.

Walmart: oficial enfrentará cargos tras ser acusado por robo de mercancía en dos tiendas

Gregory Long, un agente de 42 años, está siendo investigado tras recibir fuertes acusaciones de dos robos ocurridos en un Walmart de Holland, esto luego de ser identificado en grabaciones de seguridad.

El informe de la Policía de Holland, del 22 de mayo, señaló que Long fue captado en video utilizando una caja de autoservicio, donde embolsó un bloque de queso cheddar suave de la marca Great Value, valorado en $1.97, sin escanearlo. Luego, el 4 de junio, fue vinculado en otro incidente en el que no escaneó palitos de canela y dos hojas de afeitar, sumando un total de $28.92. La mercancía robada asciende a $30.89.

Cabe señalar que este proceso de indagación se inició tras la alerta de los trabajadores de prevención de considerables pérdidas de Walmart en Toledo, quienes notaron comportamientos sospechosos relacionados con Long. Al revisar las cámaras de seguridad, los detectives confirmaron la identidad del agente al comparar el video de la caja con las imágenes de su vehículo en el estacionamiento, coincidiendo con su matrícula registrada.

También se expuso que Long portaba una camiseta del Departamento de Policía de Toledo durante uno de los hurtos. Walmart ha decidido presentar cargos formales ante las autoridades. Además, Long está siendo relacionado a otros incidentes en la tienda de Glendale, donde, según un informe de la Policía de Toledo, escaneó artículos de menor valor y abandonó la tienda sin pagar, generando una pérdida de $3.57.

El 17 de julio, se resaltó que Long mezcló dos bolsas de tortugas de chocolate y solo pagó una, lo que resultó en una pérdida de $12.67. Si bien, hasta ahora se han presentado informes policiales, Long no ha sido acusado en relación con los incidentes en Toledo, esto, al parecer, por su estatus como oficial de policía y la incomodidad frente a las acusaciones.

¿Qué pasará con Long tras lo sucedido? ¿Irá a prisión?

Según expresó un portavoz de la Policía de Toledo, Long se encuentra bajo investigación por asuntos internos, pero no brindó más detalles al respecto.

En tanto, se conció que el medio '11 Investigates' solicitó acceso al expediente personal de Long y a los registros de la investigación interna. Se intentó el contacto con Long, pero su buzón de voz estaba desactivado. No obstante, él deberá presentarse ante el Tribunal Municipal de Sylvania el 3 de septiembre para enfrentar todos los cargos que tiene en su contra.