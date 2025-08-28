Batería INFINITA, 16GB de RAM, 512GB, pantalla 1.5K y procesador GAMER: este Xiaomi lo tiene todo y cuesta poco

Desde el lanzamiento de su primer teléfono en 2011, Xiaomi ha demostrado que tiene la tecnología suficiente para dominar la gama media y su nuevo celular te sorprenderá: Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G.

Si bien este teléfono aún no ha llegado de forma oficial, ya se presentó en China y es una verdadera BESTIA, puesto que tiene una configuración más que eficiente. Aquí conocerás todos los detalles.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G: ficha técnica y precio oficial

Los teléfonos de Xiaomi sobresalen por su potencia y precio reducido. Este nuevo Redmi Note 15 Pro+ 5G es uno de los teléfonos más baratos y potentes del mundo.

La pantalla de este Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G es de tipo AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120Hz y brillo máximo de 3200 nits.

Colores del Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Foto: Xiaomi

Esto no es todo, ya que este Xiaomi llega con el procesador Snapdragon 7s Gen4, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria, además de 7000 mAh de batería con carga de 90W por cable y 22W de carga inversa.

Esto no es todo ya que el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G tiene cámaras de alta resolución: sensor de 50MP, gran angular de 8MP, teleobjetivo de 50MP y selfie de 20MP. Videos en 4K totalmente asegurados y fotografías en alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

¿Cuál es el precio de este Xiaomi premium? Se ha presentado este Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G con un precio de 480 euros, es decir unos 1989 soles. Sin embargo, el precio de llegada oficial puede variar por lo que deberás estar atento a las redes sociales de Xiaomi en Perú, México y Colombia.