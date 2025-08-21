¿Por qué comprar el Galaxy A56, si este Xiaomi cuesta la mitad y tiene 1TB y cámara de 108MP con IA?

Xiaomi se ha convertido en una de las marcas chinas más populares del mercado internacional y no es para menos, ya que en su catálogo de teléfonos figuran algunos de los modelos más sofisticados y baratos que puedes comprar en 2025.

En 2024, la marca china presentó al mundo uno de sus teléfonos más equilibrados y baratos que el dinero puede comprar, nos referimos al Xiaomi Redmi Note 14 en su versión 5G. Lo mejor de este modelo es que cuesta poco y tiene especificaciones de primera. ¿Vale la pena? Ahora lo sabrás.

Xiaomi Redmi Note 14: ficha técnica detallada

¿Qué tan potente es el Xiaomi Redmi Note 14? Si hablamos de rendimiento para juegos, este teléfono es intermedio, puesto que tiene chip Helio G99 Ultra, el cual llega acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, expandible con microSD hasta 1TB.

Las cámaras de este Xiaomi es otro punto fuerte: sensor triple de 108MP, macro de 2MP y profundidad de 2MP. Por otro lado, el selfie es de 20MP. No podrás grabar en 4K, pero sí en calidad 1080p a 60fps.

El Xiaomi Redmi Note 14 es uno de los mejores teléfonos.Foto: xoaomi

Si hablamos de la pantalla, tenemos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con 120Hz y una poderosa batería de 5500 mAh con carga de 33W. Sin duda tiene una de las mejores combinaciones y lo mejor es su precio, ya que actualmente en pleno 2025, no supera los 750 soles, es decir unos 215 dólares en el mercado internacional.