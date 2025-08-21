- Hoy:
Olvídate de Xiaomi | Este Samsung tiene pantalla AMOLED, 1TB de memoria y triple cámara 50MP
Si buscas un teléfono de gran calidad y bajo precio, no busques un Xiaomi. Este Samsung es potente, tiene cámaras profesionales y batería de alta duración.
Si bien Xiaomi es conocido mundialmente por tener teléfono con gran calidad y bajo precio, todo parece indicar que esto es cosa del pasado, puesto que uno de los modelos más equilibrados de Samsung ha bajado su precio al mínimo y se ha convertido en la mejor alternativa para aquellos usuarios que buscan un dispositivo potente y cómodo.
Pese a que este teléfono de Samsung fue lanzado en 2023, sigue siendo una excelente alternativa, puesto que la marca coreana ofrece hasta 6 años de actualizaciones. ¿De qué modelo hablamos? Del Galaxy A15 5G, un equipo con alto rendimiento que no supera los 200 dólares. ¿Cuáles son sus especificaciones? Aquí todos los detalles.
Galaxy A15 5G: ficha técnica detallada
Para iniciar con el análisis del nuevo Galaxy A15 5G de Samsung, vamos a empezar por la pantalla y en este caso tenemos un panel AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución FullHD+, además de 90Hz de tasa de refresco y unos 800 nits de brillo.
¿Qué tanta potencia tiene? Si bien este teléfono de Samsung no es el más TOP, tiene un procesador Dimensity 6100+, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria expandible con microSD hasta 1TB y finalmente una batería de 5000 mAh con carga de 25W.Este es el Galaxy A15 5G de Samsung. Foto: composición/www.phonearena.com
Sin embargo, lo mejor de este Galaxy A15 5G es su juego de cámaras, puesto que tiene sensor de 50MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. No es el mejor Android para fotos, pero lo hace bastante bien.
¿Qué precio tiene el Galaxy A15 5G? Pues bien, este equipo actual ente cuesta unos 720 soles, lo que al tipo de cambio equivalen unos 200 dólares. ¿Qué te parece?
