Top 5 teléfonos Motorola, Samsung y Honor que puedes comprar por menos de 300 dólares

En el mercado de los smartphones, la gama media se ha convertido en una de las más fructíferas, puesto que la mayoría de marcas lanzan excelentes versiones a precios bajos con una serie de especificaciones de primera.

Motorola, Samsung y Honor se han convertido en algunas de las marcas más destacadas en el mercado de los smartphones baratos de gran capacidad. Si tienes pensando comprar un celular, pero no sabes cuál elegir, entonces hoy te vamos a mostrar 5 opciones con una excelente relación entre calidad y precio.

5 teléfonos que puedes comprar por solo 300 dólares

300 dólares o 1000 soles en Perú es un precio razonable para comprar un teléfono. Si bien con este presupuesto no podrás adquirir un Galaxy A56 o un Honor 200 Pro, lo cierto es que existen versiones que sí valen la pena en este 2025. Conoce las mejores opciones.

Motorola Moto G04

Pantalla: IPS LCD de 6.6″, resolución 1600 × 720, tasa de refresco de 90 Hz.

Procesador: Unisoc T606 (2×1.6 GHz Cortex-A75 + 6×1.6 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MP1.

Cámaras: Trasera de 16 MP (f/2.2), delantero de 5 MP (f/2.2).

Batería: 5 000 mAh, carga a 15 W.

Precio estimado: mínimo USD 150–180 (precio típico sub-$200). En soles: aprox. USD 170 ≈ S/ 650.

Colores del Motorola Moto G04. Foto: Motorola

Samsung Galaxy A26 5G

Pantalla: Super AMOLED de 6.7″ FHD+, 120 Hz.

Procesador: Exynos 1280 o Exynos 1380 (según versión).

Cámaras: Trasera de 50 MP con OIS, ultra-gran angular de 8 MP, macro de 2 MP; frontal de 13 MP.

Batería: 5 000 mAh con carga de 25W.

Precio: USD 299, en soles: ≈ S/ 1 140.

Este es el Samsung Galaxy A26 5G. Foto: Samsung

Samsung Galaxy A35 5G

Pantalla: Super AMOLED de 6.6″ FHD+, 120 Hz, Vision Booster, Gorilla Glass Victus+.

Procesador: Exynos 1380 (Octa-core: 4×2.4 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G68 MP5.

Cámaras: Trasera triple —50 MP principal (OIS), 8 MP ultra-gran angular, 2 MP macro; frontal de 13 MP.

Batería: 5 000 mAh, carga rápida 25W.

Precio estimado: En reviews se menciona $400, pero buscando rango ~USD 330–350 en ofertas. En soles: USD 350 ≈ S/ 1 330.

Este es el Samsung Galaxy A35 5G. Foto: Samsung.

Honor 200 Lite

Pantalla: AMOLED de aproximadamente 6.7″, Eye-Care Display, certificación cinco estrellas contra golpes.

Procesador: MediaTek Dimensity 6080 (6 nm).

Cámaras: Trasera de 108 MP + adicional (5 MP/depth, 2 MP/macro), frontal de 50 MP.

Batería: 4 500 mAh con carga rápida de 35W.

Precio: £279.99 (~USD 350), pero listados previos lo ubican bajo USD 300. Supongamos USD 299 ≈ S/ 1 140.

Este es el Honor 200 Lite. Foto: Honor

Honor X6b

Pantalla: TFT LCD de 6.56″, resolución 720 × 1612, 90 Hz.

Procesador: MediaTek Helio G85 (Octa-core, hasta 2.0 GHz), GPU Mali-G52 MC2.

Cámaras: Trasera de 50 MP principal + 2 MP depth, frontal de 5 MP.

Batería: 5 200 mAh con carga rápida de 35W.

Precio: rango global USD 86–225 (según versión); proponemos rango medio USD 120 ≈ S/ 460.

Este es el Honor X6b. Foto: Honor