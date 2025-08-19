Olvídate del iPhone 15 Pro Max | Este Samsung tiene procesador GAMER, 1TB, 5000 mAh y cámara 200MP

La gigante coreana, Samsung, alista todo para la llegada de su nueva generación de smartphones premium, el Galaxy S26, Galaxy S26 Edge y Galaxy S26 Ultra, tres de los teléfonos más potentes del mercado global.

Si bien miles de usuarios desearían tener este nuevo teléfono, lo cierto es que se estima que el más potente costará unos 1500 dólares o 5300 soles, por lo muchas personas están buscando un equipo igual de potente pero más económico. Es así que el Galaxy S23 Ultra se ha convertido en la mejor alternativa, ya que es igual de potente y cuesta la mitad.

Por si no lo sabes, el Galaxy S23 Ultra es considerado como una JOYA de Samsung y lo mejor de todo es que su precio es muy bajo, pese a las especificaciones que maneja. ¿Cuáles son? Aquí los detalles.

Galaxy S23 Ultra: ficha técnica y precio en 2025

Los teléfonos de Samsung destacan por su pantalla de tipo Dynamic AMOLED con una diagonal de 6.8 pulgadas con una resolución QHD+, una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus 2.

La potencia de este Galaxy S23 Ultra llega con el procesador Snapdragon 8 Gen 2, 1TB de memoria y 12GB de RAM. Sin embargo, esto no es todo ya que el equipo llega con 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S23 Ultra de Samsung. Foto: composición/www.fonearena.com

Sin embargo, lo mejor de este Galaxy S23 Ultra es el sistema fotográfico, ya que tiene cuatro sensores importantes: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 3X de 10MP, lente zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 8K, sino también tomar fotografías en alta resolución de día y de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy S23 Ultra? Si buscas en algunas tiendas de tecnología, podrás comprar este potente Samsung por 2349 soles unos 662 dólares, según el tipo de cambio vigente. ¿Qué te parece?