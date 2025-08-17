Este Samsung es igual de potente que un Galaxy A56, tiene las mismas cámaras, pero cuesta menos: tu celular ideal llegó

Los teléfonos de Samsung son algunos de los más valorados en el mercado internacional y esto se debe, en gran parte, a que la mayoría de sus modelos resaltan por la calidad de sus sensores, su sistema operativo One UI y su diseño de alto rendimiento.

Si bien Samsung ha presentado este 2025 el Galaxy A56, este teléfono no ha representado un cambio significativo si lo comparas con la generación anterior. Es por ello que el Galaxy A55 se ha convertido en el gama media más vendido de la firma coreana, ya que es lo mismo que su versión de este año, pero cuesta mucho menos.

Si quieres conocer las especificaciones técnicas del Galaxy A55 de Samsung, has llegado al lugar indicado puesto que en Libero.pe te vamos a revelar todos los detalles de este potente Android, cuyo precio ha disminuido al mínimo, pese a que posee funciones con Inteligencia Artificial.

Galaxy A55: ficha técnica detallada

Para iniciar con este análisis, debes tener en cuenta que el Galaxy A55 fue lanzado en 2024, por lo que ya tiene un año en el mercado. Sin embargo, la firma coreana otorga 5 años de actualizaciones, por lo que sigue vigente.

La pantalla del Galaxy A55 de Samsung es de tipo Super AMOLED, con una diagonal de 6.6 pulgadas y una resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y unos 1000 nits de brillo máximo. Sin duda una excelente opción para ver series y películas.

El Galaxy A55 de Samsung. Foto: CNET

Si hablamos de rendimiento, este Galaxy A55 no se queda atrás, puesto que llega con el chip Exynos 1480, el cual viene acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna. Además de una batería de 5000 mAh y carga de 25W. No es el más TOP para videojuegos pero cumple bastante bien.

Y si hablamos de cámaras, el Galaxy A55 es una buena alternativa, ya que tiene sensor de 50MP, gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino que tienes fotografías de alto rendimiento incluso de noche con el modo Nightography.

Lo mejor de este Galaxy A55 es el precio, ya que Samsung ahora lo vende por menos de 1100 soles, lo que al tipo de cambio representan 290 dólares en el mercado internacional. Un precio insuperable para este equipo.