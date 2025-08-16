Este Samsung no será el más TOP, pero tiene pantalla 6.7'', 256GB, triple cámara 50MP y 6 años de actualizaciones

Los teléfonos de Samsung son reconocidos a nivel mundial por su gran potencia y alto rendimiento. Sin embargo, la marca coreana también tiene en su catálogo algunos de los teléfonos más baratos y completos que puedes comprar en 2025.

Si bien este 2025, Samsung ya se alista para la llegada del Galaxy A17 5G, lo cierto es que en 2024 presentó una de sus mejores creaciones y este es el Galaxy A16 5G, un smartphone que tiene funciones avanzadas, pero que no te costará demasiado. Conoce sus especificaciones y cuál es el precio oficial en 2025.

Galaxy A16 5G: características técnicas

La pantalla del Galaxy A16 5G es uno de los mejores atributos de este Samsung. Este es un panel de tipo Super AMOLED coon una diagonal de 6.7 pulgadas con una resolución 1080 x 2340 pixeles y una tasa de refresco de 90Hz.

Si bien el Galaxy A16 5G no es el teléfono más potente, este equipo viene cargado con el procesador Exynos 1330 de ocho núcleos, además de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna. Por último, este equipo llega con 5000 mAh y carga de 25W.

Colores del Galaxy A16 5G. Foto: Samsung

Finalmente, ¿qué tan buenas son las cámaras del Galaxy A16 5G? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con una cámara de 50MP, lente gran angular de 5MP, lente macro de 2MP y selfie de 13MP. Sin duda una versión bastante equilibrada, pero no la mejor que hay.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Galaxy A16 5G? Por solo 489 soles, 137 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?