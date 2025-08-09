¿Vale la pena cambiar el iPhone 16 Pro Max por el nuevo iPhone 17 Pro Max? Conoce los cambios del nuevo Apple

En septiembre del 2025, Apple presentará al mundo el nuevo iPhone 17 Pro Max, su teléfono más potente, el cual para este nuevo año llegará con un nuevo aspecto y una configuración mucho más elevada, tanto en batería, procesador y cámaras.

Millones de usuarios están ansiosos por conocer el nuevo iPhone 17 Pro Max, para saber si vale la pena renovar por esta nueva versión. Sin embargo, si eres de las personas que tiene un iPhone 16 Pro Max, posiblemente no sea tiempo de cambiar por esta nueva versión, ya que los cambios de un año a otro no son tan sustanciosas o no valdrían la pena.

Uno de los cambios más grandes que tendrá el iPhone 17 Pro Max es su módulo de cámaras, el cual ahora tendrá un aspecto rectangular. Sin embargo, lo que sí es importante mencionar es que estas tres cámaras serán de 48MP cada una y te permitirán grabar en 4K a 120fps y 8K a 30fps. Es la primera vez que un Apple tiene esta característica.

Otro de los mejores cambios que tendrá el iPhone 17 Pro Max, en comparación del iPhone 16 Pro Max, no radica en el cambio de chip, sino en el aumento de batería y carga rápida, ya que la nueva versión tendrá 5000 mah y cargará a 50W, un cambio significativo si se compara con los 4685 mah y carga de 25W que tiene el antiguo iPhone.

Comparación entre el iPhone 16 Pro Max y iPhone 17 Pro Max. Foto: X

Entre otras especificaciones tenemos que el iPhone 17 Pro Max tendrá 12GB de RAM, chip Bionic A19 Pro y cámara frontal de 24MP. Si quieres conocer más detalles de estos cambios, arriba te dejamos un cuadro con una comparación entre ambos modelos.