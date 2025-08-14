Este celular poco conocido es más potente que un S25 Ultra: 1TB de memoria, triple cámara 200MP y carga en 10 minutos

Los celulares de Samsung y Apple son los equipos más buscados en el mundo y esto se debe a que sus modelos más emblemáticos figuran en los rankings de los smartphones más potentes, ya sea en cámaras, procesador, pantalla, batería y otros apartados.

Sin embargo, existen otras firmas que desarrollan tecnología y una de las más populares es Vivo, la cual ha logrado posicionar a su teléfono más potente como uno de los equipos con las mejores cámaras del mundo, al menos hasta agosto del 2025.

Estamos hablando del Vivo X200 Ultra, un equipo con una configuración impresionante no solo en el apartado del rendimiento para juegos, sino también en el fotográfico gracias a sus lentes ZEISS, tecnología alemana para las fotos y video. ¿Qué características tiene este modelo poco conocido? Aquí todos los detalles.

Vivo X200 Ultra: ficha técnica detallada

Este Vivo X200 Ultra es TOP por donde lo veas y no es para menos, ya que es un teléfono diseñado exclusivamente para competir con el iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra y Huawei Pura 80 Ultra.

Uno de los atributos más importantes de este Vivo es su potente chip Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16GB de RAM del tipo LPDDR5X, además de 1TB con velocidad UFS 4.1 y una batería de 6000 mAh con carga de 90W por cable y 40W inalámbrico.

Este es el Vivo X200 Ultra. Foto: Vivo

Sin embargo, lo mejor de este Vivo X200 Ultra es su sistema fotográfico, el cual, según DxOmark es el TOP2 a nivel mundial: seneor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, teleobjetivo de 200MP y una frontal de 50MP con tecnología ZEISS. Con estos sensores podrás grabar videos e 8K a 30fps y 4K a 60fps.

¿Qué te parecen las especificaciones del Vivo X200 Ultra? Pues bien, debes saber que el precio de este dispositivo cuesta actualmente unos 5249 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1480 dólares. Sin duda un precio elevado, para este tope de gama del 2025.