- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Este celular poco conocido es más potente que un S25 Ultra: 1TB de memoria, triple cámara 200MP y carga en 10 minutos
Los especialistas han determinado que el Vivo X200 Ultra es uno de los teléfonos más potentes para GAMING. Además, sus cámaras son más potentes que un iPhone.
Los celulares de Samsung y Apple son los equipos más buscados en el mundo y esto se debe a que sus modelos más emblemáticos figuran en los rankings de los smartphones más potentes, ya sea en cámaras, procesador, pantalla, batería y otros apartados.
Sin embargo, existen otras firmas que desarrollan tecnología y una de las más populares es Vivo, la cual ha logrado posicionar a su teléfono más potente como uno de los equipos con las mejores cámaras del mundo, al menos hasta agosto del 2025.
PUEDES VER: Huawei Pura 80 Ultra vs. Oppo Find X8 Ultra: ¿cuál de estos teléfonos TOP tienen la mejor cámara y el mejor rendimiento?
Estamos hablando del Vivo X200 Ultra, un equipo con una configuración impresionante no solo en el apartado del rendimiento para juegos, sino también en el fotográfico gracias a sus lentes ZEISS, tecnología alemana para las fotos y video. ¿Qué características tiene este modelo poco conocido? Aquí todos los detalles.
Vivo X200 Ultra: ficha técnica detallada
Este Vivo X200 Ultra es TOP por donde lo veas y no es para menos, ya que es un teléfono diseñado exclusivamente para competir con el iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra y Huawei Pura 80 Ultra.
Uno de los atributos más importantes de este Vivo es su potente chip Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16GB de RAM del tipo LPDDR5X, además de 1TB con velocidad UFS 4.1 y una batería de 6000 mAh con carga de 90W por cable y 40W inalámbrico.Este es el Vivo X200 Ultra. Foto: Vivo
Sin embargo, lo mejor de este Vivo X200 Ultra es su sistema fotográfico, el cual, según DxOmark es el TOP2 a nivel mundial: seneor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, teleobjetivo de 200MP y una frontal de 50MP con tecnología ZEISS. Con estos sensores podrás grabar videos e 8K a 30fps y 4K a 60fps.
¿Qué te parecen las especificaciones del Vivo X200 Ultra? Pues bien, debes saber que el precio de este dispositivo cuesta actualmente unos 5249 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1480 dólares. Sin duda un precio elevado, para este tope de gama del 2025.
- 1
Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
- 2
Este celular poco conocido es más potente que un S25 Ultra: 1TB de memoria, triple cámara 200MP y carga en 10 minutos
- 3
Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90