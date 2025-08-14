Top 5 celulares Samsung, Xioami y Motorola que no cuestan menos de 100 dólares y valen la pena comprar en 2025

En septiembre de este 2025 Apple presentará su nuevo iPhone 17 Pro Max, Google acaba de presentar su nuevo Pixel 10 Pro XL y Huawei ha estrenado su Pura 80 Ultra. Esto es solo una pequeña muestra de la gran potencia que pueden llegar a tener los nuevos equipos, los cuales también alcanzan precios astronómicos, por las especificaciones que manejan.

Si eres de las personas que tiene un presupuesto mucho más modesto y quieres comprar un teléfono económico, pero que tenga características TOP, entonces hoy conocerás los 5 modelos más recomendables, los cuales no superan los 100 dólares, es decir, que cuestan menos de 400 soles. No creerás la potencia que pueden llegar a tener estos modelos de marcas como Xiaomi, Samsung, Motorola y ZTE.

Xiaomi Redmi 12C

Características más resaltantes: Procesador MediaTek Helio G85, 3 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento expandible hasta 1 TB, batería de 5000 mAh, cámara principal de 50 MP. Gran equilibrio entre precio y prestaciones. Precio aproximado: $95.

Colores del Xiaomi Redmi 12C. Foto: Xiaomi

Motorola E13

Características más resaltantes: Pantalla HD+ de 6.5″, MediaTek Helio G25, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, batería de 5000 mAh. Ideal para tareas cotidianas. Precio aproximado: $99.

Este es el Motorola E13. Foto: Motorola

Samsung Galaxy A01

Características más resaltantes: Pantalla de 5.7″, Snapdragon 439, cámara trasera de 13 MP, batería de 3000 mAh. Marca fiable con buen soporte. Precio estimado: general hasta $100 (frecuentemente por menos).

Este es el Samsung Galaxy A01. Foto: Samsung

UMIDIGI Power 5

Puntos fuertes: Pantalla HD+ de 6.53″, batería robusta, MediaTek Helio G25. Buena opción para usuarios multimedia. Precio estimado: menos de $100.

Este es el UMIDIGI Power 5. Foto: Umidigi

ZTE Blade A35

Este ZTE tiene una pantalla LCD de 6.75 pulgadas con 90Hz de tasa de refresco y una resolución 720 x 1600 pixeles. Además llega con procesador Unisoc SC9863A1 octa core, 4GB de RAM y 64GB de memoria interna. Finalmente, una batería de 5000 mAh con carga de 22.5W por cable. Precio estimado: 200 soles o 56 dólares.

Este es el ZTE Blade A35. Foto: ZTE