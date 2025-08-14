- Hoy:
Top 5 celulares Samsung, Xioami y Motorola que no cuestan menos de 100 dólares y valen la pena comprar en 2025
No necesitas gastar tanto dinero para comprar un teléfono potente, con gran memoria y excelente batería. Conoce las 5 mejores opciones que no superan los 100 dólares.
En septiembre de este 2025 Apple presentará su nuevo iPhone 17 Pro Max, Google acaba de presentar su nuevo Pixel 10 Pro XL y Huawei ha estrenado su Pura 80 Ultra. Esto es solo una pequeña muestra de la gran potencia que pueden llegar a tener los nuevos equipos, los cuales también alcanzan precios astronómicos, por las especificaciones que manejan.
Si eres de las personas que tiene un presupuesto mucho más modesto y quieres comprar un teléfono económico, pero que tenga características TOP, entonces hoy conocerás los 5 modelos más recomendables, los cuales no superan los 100 dólares, es decir, que cuestan menos de 400 soles. No creerás la potencia que pueden llegar a tener estos modelos de marcas como Xiaomi, Samsung, Motorola y ZTE.
PUEDES VER: Olvídate de Samsung y Motorola | Este celular tiene pantalla 6.75'', 5000 mAh de batería y solo cuesta 50 dólares
Xiaomi Redmi 12C
Características más resaltantes: Procesador MediaTek Helio G85, 3 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento expandible hasta 1 TB, batería de 5000 mAh, cámara principal de 50 MP. Gran equilibrio entre precio y prestaciones. Precio aproximado: $95.Colores del Xiaomi Redmi 12C. Foto: Xiaomi
Motorola E13
Características más resaltantes: Pantalla HD+ de 6.5″, MediaTek Helio G25, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, batería de 5000 mAh. Ideal para tareas cotidianas. Precio aproximado: $99.Este es el Motorola E13. Foto: Motorola
Samsung Galaxy A01
Características más resaltantes: Pantalla de 5.7″, Snapdragon 439, cámara trasera de 13 MP, batería de 3000 mAh. Marca fiable con buen soporte. Precio estimado: general hasta $100 (frecuentemente por menos).Este es el Samsung Galaxy A01. Foto: Samsung
UMIDIGI Power 5
Puntos fuertes: Pantalla HD+ de 6.53″, batería robusta, MediaTek Helio G25. Buena opción para usuarios multimedia. Precio estimado: menos de $100.Este es el UMIDIGI Power 5. Foto: Umidigi
ZTE Blade A35
Este ZTE tiene una pantalla LCD de 6.75 pulgadas con 90Hz de tasa de refresco y una resolución 720 x 1600 pixeles. Además llega con procesador Unisoc SC9863A1 octa core, 4GB de RAM y 64GB de memoria interna. Finalmente, una batería de 5000 mAh con carga de 22.5W por cable. Precio estimado: 200 soles o 56 dólares.Este es el ZTE Blade A35. Foto: ZTE
