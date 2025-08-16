Galaxy S25 Plus vs. iPhone 16 Pro: cuál tiene mejores cámaras, pantalla, procesador y cuesta menos

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su nueva familia Galaxy S25 y el Galaxy S25 Plus se ha convertido en una de las mejores opciones, puesto que no solo tiene el Snapdragon 8 Elite, sino también un juego de cámaras con calidad 4K. Además, su precio ha bajado tanto que se ha vuelto una excelente alternativa tanto en calidad y precio.

Por su parte, en septiembre del 2024, Apple presentó su familia iPhone 16 y el equipo ideal para los creadores de contenido es el iPhone 16 Pro, el equipo que tiene triple cámara de 48MP, procesador Apple Bionic A18 Pro y un rendimiento TOP en batería.

Si estás pensando comprar una de estas dos versiones, tiene que saber qué características tiene cada uno de ellos, para que sepas si te conviene comprar el Galaxy S25 Plus o el iPhone 16 Pro. Aquí te dejaremos un versus extremo entre ambos equipos.

Galaxy S25 Plus vs. iPhone 16 Pro: comparación de ficha técnica

Para saber cuál de estos dos smartphones vale la pena, vamos a realizar una comparación de características entre el Galaxy S25 Plus y iPhone 16 Pro. Pantalla, cámaras, batería, procesador y otros detalles serán revelados en este cuadro, para que así sepas cuál te conviene comprar. Solo tú decidirás tu compra.