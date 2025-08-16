0
EN DIRECTO
Barcelona vs Mallorca por LaLiga
EN VIVO
Manchester City vs Wolves por Premier League

Galaxy S25 Plus vs. iPhone 16 Pro: cuál tiene mejores cámaras, pantalla, procesador y cuesta menos

Son dos de los teléfonos más potentes que ha diseñado Samsung y Apple. Sin embargo, solo uno es mejor y vale la pena comprar en 2025.

Daniel Robles
Conoce la características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 Plus de Samsung y iPhone 16 Pro de Apple.
Conoce la características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 Plus de Samsung y iPhone 16 Pro de Apple. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
COMPARTIR

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su nueva familia Galaxy S25 y el Galaxy S25 Plus se ha convertido en una de las mejores opciones, puesto que no solo tiene el Snapdragon 8 Elite, sino también un juego de cámaras con calidad 4K. Además, su precio ha bajado tanto que se ha vuelto una excelente alternativa tanto en calidad y precio.

Por su parte, en septiembre del 2024, Apple presentó su familia iPhone 16 y el equipo ideal para los creadores de contenido es el iPhone 16 Pro, el equipo que tiene triple cámara de 48MP, procesador Apple Bionic A18 Pro y un rendimiento TOP en batería.

El ZTE Blade A35 es el teléfono Android más barato ya que solo cuesta 50 dólares. ¿Vale la pena? Aquí su ficha técnica.

PUEDES VER: Olvídate de Samsung y Motorola | Este celular tiene pantalla 6.75'', 5000 mAh de batería y solo cuesta 50 dólares

Si estás pensando comprar una de estas dos versiones, tiene que saber qué características tiene cada uno de ellos, para que sepas si te conviene comprar el Galaxy S25 Plus o el iPhone 16 Pro. Aquí te dejaremos un versus extremo entre ambos equipos.

Galaxy S25 Plus vs. iPhone 16 Pro: comparación de ficha técnica

Para saber cuál de estos dos smartphones vale la pena, vamos a realizar una comparación de características entre el Galaxy S25 Plus y iPhone 16 Pro. Pantalla, cámaras, batería, procesador y otros detalles serán revelados en este cuadro, para que así sepas cuál te conviene comprar. Solo tú decidirás tu compra.

CaracterísticasiPhone 16 ProGalaxy S25 Plus
Dimensiones 149,6 x 71,5 x 8,3 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm
Peso199 g190 gramos
Pantalla y dimensiones Super Retina XDR 6,3"
ProMotion 120 Hz
460 ppp
2.000 nits
Contraste 2.000.000:1 		6,7 pulgadas QHD+
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster
Resolución y densidad 2.868 x 1.320 px 3.120 x 1.440 px
ProcesadorApple A18 ProSnapdragon 8 ELITE by Galaxy
Memoria RAM8GB RAM12 GB
Sistema operativoiOS 18.1One UI 7.0 - Android 15
Almacenamiento interno 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 256GB/ 512 GB
CámarasPrincipal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2		 Principal: 50MP, f/1.8, 85º, OIS
Gran angular: 12MP, f/2.2, 120º
Teleobjetivo: 10MP, f/2.4, OIS, 3x
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería 
3582 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C		4900 mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 1180 dólares, 4200 solesDesde 970 dólares, 3460 soles
Otros detallesIP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara		 5G
LTE
WiFi 7
Bluetooth 5.4
eSIM
USB C (USB 3.2)
NFC
UltraWide Band
GPS/Glonass/Beidou/Galileo/GZSS
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. ¿Vale la pena cambiar el iPhone 16 Pro Max por el nuevo iPhone 17 Pro Max? Conoce los cambios del nuevo Apple

  2. Estas son las aplicaciones que por nada del mundo debes instalar en tu celular, según la inteligencia artificial

  3. iPhone 16 vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano