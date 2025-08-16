- Hoy:
Galaxy S25 Plus vs. iPhone 16 Pro: cuál tiene mejores cámaras, pantalla, procesador y cuesta menos
Son dos de los teléfonos más potentes que ha diseñado Samsung y Apple. Sin embargo, solo uno es mejor y vale la pena comprar en 2025.
En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su nueva familia Galaxy S25 y el Galaxy S25 Plus se ha convertido en una de las mejores opciones, puesto que no solo tiene el Snapdragon 8 Elite, sino también un juego de cámaras con calidad 4K. Además, su precio ha bajado tanto que se ha vuelto una excelente alternativa tanto en calidad y precio.
Por su parte, en septiembre del 2024, Apple presentó su familia iPhone 16 y el equipo ideal para los creadores de contenido es el iPhone 16 Pro, el equipo que tiene triple cámara de 48MP, procesador Apple Bionic A18 Pro y un rendimiento TOP en batería.
Si estás pensando comprar una de estas dos versiones, tiene que saber qué características tiene cada uno de ellos, para que sepas si te conviene comprar el Galaxy S25 Plus o el iPhone 16 Pro. Aquí te dejaremos un versus extremo entre ambos equipos.
Galaxy S25 Plus vs. iPhone 16 Pro: comparación de ficha técnica
Para saber cuál de estos dos smartphones vale la pena, vamos a realizar una comparación de características entre el Galaxy S25 Plus y iPhone 16 Pro. Pantalla, cámaras, batería, procesador y otros detalles serán revelados en este cuadro, para que así sepas cuál te conviene comprar. Solo tú decidirás tu compra.
|Características
|iPhone 16 Pro
|Galaxy S25 Plus
|Dimensiones
|149,6 x 71,5 x 8,3 mm
|158,4 x 75,8 x 7,3 mm
|Peso
|199 g
|190 gramos
|Pantalla y dimensiones
| Super Retina XDR 6,3"
ProMotion 120 Hz
460 ppp
2.000 nits
Contraste 2.000.000:1
| 6,7 pulgadas QHD+
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster
|Resolución y densidad
|2.868 x 1.320 px
|3.120 x 1.440 px
|Procesador
|Apple A18 Pro
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Memoria RAM
|8GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 18.1
|One UI 7.0 - Android 15
|Almacenamiento interno
|128 / 256 / 512 GB / 1 TB
|256GB/ 512 GB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2
| Principal: 50MP, f/1.8, 85º, OIS
Gran angular: 12MP, f/2.2, 120º
Teleobjetivo: 10MP, f/2.4, OIS, 3x
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|
3582 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|4900 mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 1180 dólares, 4200 soles
|Desde 970 dólares, 3460 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara
| 5G
LTE
WiFi 7
Bluetooth 5.4
eSIM
USB C (USB 3.2)
NFC
UltraWide Band
GPS/Glonass/Beidou/Galileo/GZSS
