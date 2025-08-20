iPhone 16e vs. Honor 400: cuál tiene mejor cámara, rendimiento y precio para comprar este 2025

En las siguientes líneas vamos a poner en disputa dos teléfonos móviles que se han convertido en los más buscados por los usuarios en lo que va del 2025: se trata del iPhone 16e, el éxito de ventas de Apple de este año, contra el Honor 400, la sorpresa de la gama media que ha dejando impresionado a todo el que lo ha usado

iPhone 16e: características

El iPhone 16e viene con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución de 2,532 x 1,170 píxeles, densidad de píxeles por pulgadas de 460 (ppp), tasa de refresco de 60 hercios (Hz), brillo máximo de 1,200 nits, True Tone, HDR. Procesador Apple A18 Bionic, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 48MP, frontal de 12MP. Batería de 3,561mAh, carga rápida de 20W. Software iOS 18 con Apple Intelligence. Resistencia acuática IP68.

iPhone 16e: ventajas

La primera ventaja del iPhone 16e es que, pese a tener solo una cámara trasera de 48MP, este lente tiene procesamiento de imagen mejor que su rival. Asimismo, su chip A18 Bionic lo hace muy bien con los videojuegos como la multitarea.

Su pantalla OLED Super Retina XDR es superior a la AMOLED, además de un diseño enfocado en darle una gran experiencia al usuario.

iOS 18 que, en nuestros días, es de los mejores sistemas operativos que existen en nuestros días por su fluidez y estabilidad. Conectividad satelital.

Honor 400: características

El Honor 400 cuenta con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, 460 de ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP65.

Honor 400: ventajas

Para comenzar, la pantalla del Honor 400 saca ventaja con sus 120 hercios de tasa de refresco, además de un brillo ampliamente superior con sus 5,000 nits. Su procesador es ligeramente mejor en cuanto a la velocidad.

Su batería arrasa con sus 6,000mAh, a la vez de una carga rápida superior de 100W. Asimismo, su cámara principal tiene 200MP contra 48MP, en tanto que la frontal va con 50MP ante los 12 de su rival.

iPhone 16e vs. Honor 400: ¿Cuál debo comprar?

Si lo que quieres es un teléfono que te dará una experiencia pulida, rendimiento optimizado, con un panel de los más top del mercado, así como características casi exclusivas como conectividad satelital, entonces el iPhone 16e es para ti.

Por el contrario, si te gustan los celulares robustos, con mucha potencia, amplia capacidad en la batería, cámara con muchos megapíxeles y un procesador todoterreno, entonces debes ir a comprar el Honor 400.