Cuánto costará el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Si estás pensando en cambiar de celular pronto, será mejor que tengas en cuenta los precios que tendrán los nuevos iPhone en un futuro. Su lanzamiento podría cambiar los planes de miles de personas, por lo que será mejor que consideres el rango de precios de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

La nueva generación de los iPhone estarán encabezados por el iPhone 17, que tiene como gran novedad la mejora de tener una pantalla con calidad 120 Hz. Esta se trata de una de las características más importantes de la marca y que sin lugar a duda incrementará las ventas en el mercado.

Precios del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Apple planea lanzar sus nuevos iPhone 17 para septiembre de este año con cuatro modelos. Se espera que tenga un incremento de precios debido a los aranceles y costos de componentes más avanzados que ediciones anteriores. Estos son los precios estimados que tendrían en dólares y soles.

iPhone 17

Precio estimado: $799 - $849 USD

En soles peruanos: S/2,996 - S/3,183 (aproximadamente)

Este modelo base mantendría un precio similar al iPhone 16, con mejoras como pantalla ProMotion de 120 Hz y chip A19.

iPhone 17 Air

Precio estimado: $899 - $999 USD

En soles peruanos: S/3,371 - S/3,746 (aproximadamente)

El modelo Air, ultra delgado, reemplazaría al Plus, con un diseño de 5.5 mm de grosor y una sola cámara trasera de 48 MP. Su precio podría acercarse al del modelo Pro.

iPhone 17 Pro

Precio estimado: $1,049 - $1,099 USD

En soles peruanos: S/3,933 - S/4,121 (aproximadamente)

Con chip A19 Pro, 12 GB de RAM y cámaras mejoradas, este modelo apunta a usuarios avanzados, con un aumento de $50 respecto al iPhone 16 Pro.

iPhone 17 Pro Max

Precio estimado: $1,199 - $1,249 USD

En soles peruanos: S/4,496 - S/4,683 (aproximadamente)

El modelo más avanzado incluiría una batería de 5,000 mAh, triple cámara de 48 MP con zoom óptico de 8x y pantalla de 6.9 pulgadas.

Novedades del iPhone 17. | Foto: Captura

Cabe resaltar que los precios de cada iPhone son los estimados y no son los oficiales. Además, no se está considerando el precio del dólar que tendrá en el momento de la lanzamiento ni el incremento de precio en diferentes operadoras a nivel nacional.