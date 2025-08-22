Cuándo sale el iPhone 17: la cámara cambia para siempre con estos 3 ajustes inminentes

Apple es una de las empresas más prestigiosas en todo el mundo, no solamente por lanzar teléfonos premium, sino también por contar con otros dispositivos tecnológicos como laptops, audífonos, relojes y más. En este 2025, se está a la espera del lanzamiento del iPhone 17 por todas las novedades que llegarán con respecto a la cámara.

Se espera que los diferentes modelos del nuevo iPhone tengan un crecimiento importante con respecto a la calidad de la cámara, tanto para fotografías como para videos. Cada uno de los equipos del iPhone 17 tendrán cambios y a continuación lo desglosaremos uno por uno.

Características de la cámara del iPhone 17

Las filtraciones de los últimos meses, dejan en evidencia las mejoras que tendrá el iPhone 17 en todas sus variaciones. Uno de los primeros aspectos que se reveló fue que el Pro Max contará con un teleobjetivo superior, pero no se revelaron mayores detalles.

Por otro lado, tanto el modelo 17 Pro como el 17 Pro Max tendrían un aumento en el lente teleobjetivo con sus 48 megapíxeles, pero esto no es seguro, ya que también se habla sobre que el modelo más avanzado y costo de Apple tendría una mejor calidad de MP.

Cambios que llegan al iPhone 17. | Foto: Captura

Finamente, también se habla de que el iPhone 17 sería el último modelo de Apple en incorporar el botón de control de cámara. Existen fuertes rumores de que esto podría cambiar para el iPhone 18, que sería lanzado en el 2026.