Pantalla 120Hz, 1TB de memoria, 5000 mAh y procesador gamer | Este Motorola lo tiene todo y cuesta 100 dólares

Pese a los esfuerzos de Samsung por dominar la gama media, la marca coreana está siendo superada por la firma Motorola, la cual actualmente tiene en su catálogo algunos de los equipos más potentes y económicos que puedes comprar.

Un claro ejemplo de ello es el Motorola G54 5G, un equipo con potencia suficiente para ser la mejor apuesta que puedes hacer en 2025, mucho más si es que se toma en cuenta que su precio se ha 'desplomado' al mínimo y actualmente cuesta 100 dólares, es decir unos 360 soles. ¿Vale la pena? Aquí toda su ficha técnica detallada.

Motorola G54 5G: características y precio actualizado

Antes que nada debes saber que el Motorola G54 5G fue lanzado en 2023, por lo que tiene varios años en el mercado global. Sin embargo, esto no es todo ya que posee una configuración impresionante.

La pantalla de este Motorola tiene tecnología LCD de 6.5 pulgadas con una resolución FullH´+, además de una tasa de refresco que va de 30Hz a 120Hz. Sin duda una de excelente alternativa por el precio que maneja.

Este es el Motorola G54 5G. Foto: Motorola

Además, la potencia llega con el procesador Dimensity 7020, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria, la cual puede ampliarse hasta 1TB con una microSD. Por otro lado, su batería es una de las mejores: 5000 mAh con carga de 33W.

Y si hablamos de su sistema fotográfico, debes saber que este Motorola llega con sensor de 50MP con OIS, lente gran angular y macro de 8MP y selfie de 16MP. Los resultados que se logran con estos sesnsores son impresionantes para lo que cuestan.