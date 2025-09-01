0

Nueva revelación del iPhone 17: funda también tendrá diseño inesperado y "transparente"

A comparación de años anteriores, esta vez, el iPhone 17 tendrá un diseño completamente diferente en cada uno de los modelos.

Jasmin Huaman
Las novedades del iPhone 17 que llegan en el Apple Event.
Las novedades del iPhone 17 que llegan en el Apple Event. | Foto: Captura
COMPARTIR

La funda transparente del iPhone 17 Pro Max confirma que tendrá el diseño con la cámara trasera más grande y también el nuevo diseño del MagSafe. El teléfono se presenta en septiembre en todo el mundo.

El nuevo iPhone 17 Pro Max no solo cambiará de aspecto, sino que tendrá mejores cámaras, un mejor procesador y renovados colores. Conoce todo lo que se sabe hasta ahora.

PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple

Nuevo diseño de la funda de los iPhone 17

Con la nueva línea del case del iPhone 17 se ofrece una protección más robusta y, a comparación de ediciones anteriores, los 'Clear Cases' no son completamente transparente. El diseño de este 2025 solamente cubrirán el cristal y las partes MagSafe del equipo. El logotipo de Apple irá un poco más abajo, como se observa en el siguiente video:

VIDEO

Este diseño hace que sea compatible con MagSafe y al usar los botones para el control de la cámara no se tendrá dificultad. Esto quiere decir que los usuarios no tendrán problema para acceder al sistema de carga magnética, a diferencia de otras fundas de terceros.

Novedades del iPhone 7. | Foto: Captura

La funda transparente de los nuevos iPhone 17 hace que se mantenga el estilo y la visibilidad de los nuevos detalles del dispositivo móvil. El material de estos cases incluye tecnología antiamarilleo para mantener más tiempo de vida y uso del accesorio.

Entre sus puntos en contra se pueden encontrar que la superficie transparente puede mostrar pequeñas marcas por el uso, así como la textura suave, para algunos, puede resultar resbaladiza. Si tienes experiencia con este tipo de fundas, la atracción al polvo puede resultar un riesgo.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Este Honor con cámara de 180MP y resolución 4K es más potente que el Galaxy S25 Ultra de Samsung y cuesta menos

  2. El Samsung que compite con el Xiaomi 15 Ultra y cuesta menos: 1TB de almacenamiento, Snapdragon y batería de gran duración

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano