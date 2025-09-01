- Hoy:
Nueva revelación del iPhone 17: funda también tendrá diseño inesperado y "transparente"
A comparación de años anteriores, esta vez, el iPhone 17 tendrá un diseño completamente diferente en cada uno de los modelos.
La funda transparente del iPhone 17 Pro Max confirma que tendrá el diseño con la cámara trasera más grande y también el nuevo diseño del MagSafe. El teléfono se presenta en septiembre en todo el mundo.
Nuevo diseño de la funda de los iPhone 17
Con la nueva línea del case del iPhone 17 se ofrece una protección más robusta y, a comparación de ediciones anteriores, los 'Clear Cases' no son completamente transparente. El diseño de este 2025 solamente cubrirán el cristal y las partes MagSafe del equipo. El logotipo de Apple irá un poco más abajo, como se observa en el siguiente video:
Este diseño hace que sea compatible con MagSafe y al usar los botones para el control de la cámara no se tendrá dificultad. Esto quiere decir que los usuarios no tendrán problema para acceder al sistema de carga magnética, a diferencia de otras fundas de terceros.Novedades del iPhone 7. | Foto: Captura
La funda transparente de los nuevos iPhone 17 hace que se mantenga el estilo y la visibilidad de los nuevos detalles del dispositivo móvil. El material de estos cases incluye tecnología antiamarilleo para mantener más tiempo de vida y uso del accesorio.
Entre sus puntos en contra se pueden encontrar que la superficie transparente puede mostrar pequeñas marcas por el uso, así como la textura suave, para algunos, puede resultar resbaladiza. Si tienes experiencia con este tipo de fundas, la atracción al polvo puede resultar un riesgo.
