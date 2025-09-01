Top 5 de teléfonos Motorola con mejor precio, duraderos y cámaras PRO: expertos los prefieren

A pesar de que durante el 2025 se han lanzado una variedad de smartphones, son pocos los que logran considerarse como verdaderamente recomendables para comprar. Las necesidades y exigencias de los usuarios siguen incrementado y Motorola demuestra estar a la altura con los destacados modelos que lanzan.

El Motorola Edge 50 Ultra es uno de los celulares que logra competir con otros modelos que alcanzan la casi perfección en cuanto a rendimiento y procesador, pero, ¿estará en esta lista? Revisa cuáles son los equipos que cumplen con un buen precio y cámaras en HD para fotografías y videos.

Los 5 teléfonos de Motorola con buen precio, duraderos y cámara HD

La marca de Motorola siempre se ha sabido destacar en el mundo tecnológico por ofrecer smartphones que saben combinar los precios justos, durabilidad sobresaliente y cámaras profesionales con alta calidad. Estas características son fundamentales para los usuarios que busquen dispositivos completos sin necesidad de gastar mucho dinero.

Motorola Edge 50 Ultra

Ofrece un diseño bastante premium, está disponible en colores por Pantone y cuenta con un acabado hecho en cuero vegano. Su pantalla OLED de 6.67 pulgadas con una resolución de 144 Hz también está protegida con Gorilla Glass Victus para evitar daños por caídas o rayones. También, trabaja con el procesador Snapdragon 8s Gen 3 y cuenta con una batería de 4,500 mAh que admite una carga rápida de 125W. Sus cámaras se combinan en: 50 MP principal, 50 MP ultra gran angular, 64 MP teleobjetivo, frontal 60 MP.

Motorola Edge 60 Pro

Este modelo sabe combinar un diseño atractivo con cuero vegano y una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con también 144 Hz. Trabaja con un procesador Snapdragon 7 Gen 3 que es garantía absoluta de un rendimiento sólido para las tareas diarias, así como juegos ligeros. La batería de 5.000 mAh garantiza un largo uso, así como la carga rápida de 90W, una de las cargas más veloces en la actualidad. Sus cámaras traseras están compuestas por: 50 MP principal, 50 MP ultra gran angular, 10 MP teleobjetivo y frontal de 60 MP.

Motorola Edge 50 Neo

Es una de las opciones más económicas con características premium como su resistencia IP68, carga inalámbrica y es ideal para quienes buscan un buen estilo sin necesidad de invertir mucho. Este teléfono es uno de los más ligeros con sus 171 gramos y ofrece una pantalla FHD de 6.7 pulgadas con 120 Hz. En cuanto al procesador, es el MediaTek Dimensity 7300 y tiene integrado una batería de 4.500 mAh. La cámara trasera principal es de 50 MP y la frontal es de 32 MP.

Motorola G75 5G

Es un teléfono bastante robusto que sobresale del resto por su certificación IP68, que está diseñado para resistir caídas, golpes y también al agua. Su pantalla es de 6.6 pulgadas con 120 Hz y trabaja con el procesador Snapdragon 6 Gen 3 que ofrece un rendimiento bastante decente. La batería es de 5.000 mAh y soporta una carga rápida de 30W, combo perfecto para una buena autonomía. Este dispositivo es uno de los más resistentes y asequibles para entornos exigentes, como los trabajos al aire libre por ejemplo. Su apartado fotográfico está compuesto por el lente trasero principal de 50 MP y el frontal de 16 MP.

Motorola Razr Ultra del 2025

Es uno de los celulares plegables más equilibrados que existen en la actualidad. Su diseño compacto y elegante es la combinación ideal, además, se le debe sumar el potente procesador Snapdragon 8 Elite y 12 GB de RAM. En cuanto a su pantalla, es una OLED de 7 pulgadas interna y la externa es de 4 pulgadas. La batería es de 4,700 mAh y ofrece cámaras de calidad 50 MP y 32 MP.

Celulares Motorola en el 2025. | Foto: Captura

Estos fueron los cinco mejores teléfonos de Motorola que, de acuerdo a la recomendación de los expertos, son seleccionados por tener un equilibrio entre la calidad y precio, además de presentar una buena resistencia y capacidades de fotografía bastante avanzadas.