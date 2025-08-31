Este Honor es mejor compra que el Samsung A36: muy resistente a golpes, pantalla AMOLED grande y 6600mAh de batería

Honor se ha ganado el respeto y admiración de miles de usuarios y conocedores en el mundo de la tecnología; y es que todo ellos conocen las bondades de los dispositivos de esta marca en todas sus gamas, por lo que el Honor Magic 7 Lite ocupa un sitial especial cuando hablamos de la gama media.

Con un peso de 189 gramos, el Honor Magic 7 Lite nos abre las puertas con su enorme pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, incluyendo unos 120 hercios de tasa de refresco para tener mucha fluidez al ver contenido, resolución asombrosa de 2,700 x 1,224 píxeles, así como un brillo que no tiene competencia en su rango de precio con 4,000 nits de brillo máximo.

Por otro lado, en el rendimiento nos topamos con el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 como procesador que, si somos honestos, nos parece ya se siente un poco anticuado para 2025, pero pese a ello te dará una experiencia muy buena. Asimismo, su RAM es de 8GB, en tanto que la memoria interna es de 256GB y 512GB.

La autonomía del Honor Magic 7 Lite es, posiblemente, el punto más alto de este dispositivo, dado que su batería tremenda de 6,600mAh no dará potencia de uso continuo por casi 2 días. Acompañando esto, nos topamos con carga rápida de 66W, por lo que el smartphone estará cargado en unos 45 minutos, aproximadamente.

La fotografía no destaca de la competencia, es verdad, pero tampoco te va a decepcionar, ya que tiene lente principal de 108 megapíxeles con estabilización, gran angular de 5 megapíxeles, a la vez de frontal de 16 megapíxeles.

Por su parte, la grabación de video del Honor Magic 7 Lite puede grabar en 4K a 30fps solo en la cámara trasera; con las otras dos, solo se puede sacar clips a un máximo de 1080p a 30fps.

Del mismo modo, el sistema operativo de este smartphone viene con MagicOS 8.0 basado en Android 14, así como incluir una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte a software como a parches de seguridad.

La resistencia no se queda atrás en el Honor Magic 7 Lite, ya que nos presenta certificación IP65 que lo hace impermeable al polvo, humedad y agua, pero también es anticaídas y contra golpes gracias al certificado de 5 estrellas SGS.

Precio del Honor Magic 7 Lite en 2025

Si te quieres comprar el Honor Magic 7 Lite este 2025, entonces en México lo adquieres desde los 6,439 pesos; en Perú desde los 1.134 soles; en Colombia desde los 1,089.900 pesos; en España desde los 305 euros (Amazon).