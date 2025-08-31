Los 5 celulares HONOR con mejores cámaras y precio bajo para comprar en 2025

Desde que se separó de Huawei, hace algunos años, la marca china Honor ha sabido ganarse un lugar en el mercado de los smartphones, puesto que sus nuevos teléfonos no solo tienen diseños llamativos, sino también gran potencia y precios razonables.

Si estás pensando comprar un teléfono de gama media de Honor y no sabes cuál elegir, hoy te vamos a revelar 5 modelos que deberías considerar, puesto que tienen gran calidad de cámaras, procesadores avanzados y precios accesibles.

5 teléfonos Honor con las 3B de bueno, bonito y barato

Hoy conocerás 5 teléfonos que resaltan por sus cámaras y su precio bajo. Sin duda serán las mejores alternativas para este 2025.

Honor 90

Este smartphone ofrece imágenes con gran detalle gracias al sensor de 200 MP y buen rendimiento multimedia a precio moderado.

Cámara: Principal de 200 MP, con ultra gran angular de 12 MP y sensor de profundidad de 2 MP; cámara frontal de 50 MP que graba 4K.

Pantalla: AMOLED de 6.7″, 120 Hz, resolución FullHD+, brillo muy alto.

Procesador: Snapdragon 7 Gen 1, opciones de hasta 12 GB RAM.

Precio estimado: Aproximadamente 430 USD o 1,600 soles.

Honor 200

Este celular tiene excelente versatilidad fotográfica y carga ultra-rápida para un uso diario demandante.

Cámara: Triple con principal 50 MP, teleobjetivo 50 MP y ultra gran angular 12 MP; selfie de 50 MP.

Pantalla: OLED de 6.7″ con 120 Hz y brillo alto.

Procesador: Snapdragon 8 Gen 3.

Batería: 5200 mAh con carga ultrarrápida de 100 W.

Precio estimado: Alrededor de 478 USD (~S/ 1,800).

Honor 400

Tiene una gGran cámara de 200 MP con IA y sólido rendimiento en su rango.

Cámara: Principal de 200 MP y ultra gran angular de 12 MP; frontal de 50 MP; funciones IA para fotografía mejorada..

Pantalla: OLED de 6.55″, 120 Hz.

Procesador: Snapdragon 7 Gen 3, MagicOS 9.0.

Precio estimado: Desde 499 euros o S/ 2,000.

Honor 400 Pro

Este Honor es un flagship en cámara y rendimiento, con zoom dedicado y durabilidad.

Cámara: Triple con sensor principal de 200 MP, teleobjetivo 50 MP (zoom óptico 3×) y ultra gran angular 12 MP; selfie 50 MP.

Pantalla: OLED de 6.7″, tasa de refresco 120 Hz, alta luminosidad.

Procesador y batería: Snapdragon 8 Gen 3, carga rápida por cable e inalámbrica, certificación IP68.

Precio estimado: Unos 799 € (~S/ 3,200).

Honor Magic7 Lite