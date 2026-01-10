Este HONOR de SERIE 7 tiene cámaras 4K y procesador GAMER: también es barato y resiste el agua

La marca china HONOR intentará hacerle frente a Samsung, Xiaomi y Apple con su nuevo teléfono premium, nos referimos al Honor Magic 8 Pro, un teléfono con un juego de cámaras impresionante, además de un procesador Snapdragon avanzado, además de una configuración impresionante.

Sin embargo, se estima que este teléfono puede costar entre 5000 a 6000 soles, por lo que si deseas tener un equipo de esta marca china y no quiere pagar tanto, entonces el HONOR Magic 7 Pro es la mejor alternativa, puesto que tiene gran potencia y cámaras con calidad cinematográfica.

¿Qué características tiene el HONOR Magic 7 Pro que lo hace una mejor alternativa que el Galaxy S25 Ultra y el Xiaomi 15 Ultra? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con una pantalla de 6.8 pulgadas con una resolución de 2800 x 1800 pixeles, además de 5000 nits de brillo y una tasa de refresco de 120Hz.

Si hablamos de potencia, debes saber que este HONOR Magic 7 Pro llega con el chip Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y 1TB de memoria interna, no expandible con una microSD. Además, su batería es de 5270 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Este es el HONOR Magic 7 Pro. Foto: composición/@techdroider

Pero, el mejor atributo del HONOR Magic 7 Pro es su juego de cámaras: la cual está compuesta de un lente de 50MP, un telefoto de 200MP con zoom óptico 3X, un gran angular de 50MP y selfie de 50MP.

¿Qué precio tiene el HONOR Magic 7 Pro en 2026? Actualmente podrás comprar este teléfono por 4700 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 1400 dólares en el mercado globlal.