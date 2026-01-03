- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Espanyol
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Deportivo Wanka vóley
- Liga Peruana de Vóley
No necesitas comprar un iPhone 17 para tener un teléfono TOP en 2026: el HONOR 200 Pro es un gama media potente y barato
Si buscas un teléfono potente, barato y de alta calidad, entonces el HONOR 200 Pro es ideal para ti. Conocer por qué es la mejor opción para este 2026.
Desde que se alejó definitivamente de Huawei en el año 2020, la marca china Honor ha sabido salir adelante con sus nuevos teléfonos, los cuales no solo poseen gran rendimiento, sino también cámaras de alta definición y procesadores avanzados.
Para este 2026, Honor promete liderar el segmento de la gama media con sus nuevos Honor Win, Honor 500 Pro y Honor 600 Pro. Si bien aún es pronto para hablar de estos tres smartphones, lo cierto es que la marca china tiene en su catálogo, al poderoso HONOR 200 Pro, un equipo bastante avanzado que fue presentado en 2024.
PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
¿Qué características tiene el HONOR 200 Pro de 2024?
Por si no sabes, el HONOR 200 Pro es de gama alta económico y uno de sus principales atributos es su pantalla OLED curva de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+, además de 120Hz de tasa de refresco.
Si bien no es el teléfono más moderno, este HONOR llega con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además e 5200 mAh de batería con una carga de 100W por cable y 66W de forma inalámbrica.
Este es el HONOR 200 Pro. Foto: Xataka
Pero, si hablamos de cámaras, este HONOR 200 Pro llega con un sensor de 50MP con OIS, lente Teleobjetivo de 50MP, lente gran angualr y macro de 5MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también tomar fotografías de primera.
¿Qué precio tiene actualmente el HONOR 200 Pro en 2026? Si quieres comprar este smartphone, debes pagar 1899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 565 dólares en el mercado internacional.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90