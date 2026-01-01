No necesitas un iPhone para grabar videos con calidad de cine: este Honor 2024 tiene cámaras TOP y es BARATO
El Honor Magic 6 Pro tiene un juego de cámaras de nivel profesional, procesador GAMER, amplia memoria de 512GB y poderosa batería 5600 mAh. Su precio ha bajado al mínimo por Año Nuevo 2026.
Los teléfonos de HONOR se han convertido en algunos de los celulares más potentes y baratos que puedes comprar en 2026. Si bien en algunas semanas se lanzará de forma global el HONOR Magic 8 Pro, lo cierto es que este teléfono no solo será potente sino también costoso, por lo que los usuarios buscan alternativas igual de potentes y más baratas.
Este es el caso el Honor Magic 6 Pro, un teléfono avanzado que fue presentado en 2024 y sigue vigente gracias a su juego de cámaras con calidad 4K, además de un procesador GAMER, una batería potente y un precio mucho más cómodo en 2026.
¿Qué características técnicas tiene el Honor Magic 6 Pro? Este potente Android presume tener uno de los mejores juegos de cámaras. Su sensor principal es de 50MP con apertura variable, además de un gran angular de 50MP, lente Telefoto de 180MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino que las fotografías que logres serán en elevada calidad.
Sin embargo, cámaras de alta definición no es lo único que ofrece el Honor Magic 6 Pro. En este caso tenemos un panel OLED de 6.8 pulgadas con 120Hz, además de 1280 x 2800 pixeles en su resolución y 5000 nits de brillo pico.
Este es el Honor Magic 6 Pro. Foto: Xataka
Si te gustan los videojuegos, estás de suerte ya que este teléfono de HONOR llega con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una poderosa batería de 5600 mAh con carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Sin duda alguna, el Honor Magic 6 Pro es uno de los teléfonos más equilibrados que puedes comprar en 2026 y su precio ha bajado mucho. Actualmente lo puedes comprar por menos de 3000 soles, un precio más que aceptable para todo lo que ofrece.
